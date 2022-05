Nico Feldhahn beendet Karriere

Von: Sebastian Schuch

Nico Feldhahn spielt seit 2015 für Bayern. © Sven Leifer

Nach 17 Jahren im Profi-Fußball ist Schluss: Der Warngauer Nico Feldhahn beendet nach der Saison 2021/22 seine aktive Karriere.

Warngau – Nach 17 Jahren im Profi-Fußball ist Schluss: Nico Feldhahn aus Warngau beendet mit dem Ablauf der Saison seine aktive Karriere. Das verkündete der 35-Jährige gemeinsam mit seinem Verein, dem FC Bayern München. „Nach sieben Saisons ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine Karriere beim FC Bayern beenden werde. Ich hatte wunderschöne Jahre hier und bin deutlich länger geblieben, als ich zunächst vermutet hatte“, sagt der Verteidiger auf der Bayern-Webseite.

Sein Debüt im Profi-Fußball gab Feldhahn am 26. März 2005, beim 2:0-Heimsieg der SpVgg Unterhaching gegen Bad Kötzting in der damaligen Oberliga Bayern. Anschließend sammelte der Warngauer 40 Spiele in der 2. Bundesliga für Haching und Erzgebirge Aue, bevor er zur Saison 2008/09 zu Werder Bremen II in die neu gegründete 3. Liga wechselte. In diesem Wettbewerb kam er für Bremen, die Kickers Offenbach und den VfL Osnabrück auf über 200 Spiele, im Sommer 2015 wechselte er zurück nach Bayern, zum FC Bayern II in die Regionalliga Bayern.

Mit den kleinen Bayern feierte Feldhahn als Kapitän zwei seiner größten Erfolge: den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga und die Meisterschaft in der Folgesaison. 2020/21 stieg der FC Bayern II in die Regionalliga ab. Feldhahn erzielte in 186 Spielen für Bayern 14 Tore und bereitete acht weitere vor. ses