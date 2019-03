Bögl lange vorne dabei

Holzkirchner 31. im abschließenden 50-Kilometer-Rennen

Lucas Bögl beendet die Nordische Ski-WM auf Platz 31 im 50-Kilometer-Rennen. Ganz zufrieden ist der Holzkirchner damit nicht. „Letztlich war die Vorbereitung mit Krankheiten und Verletzungen einfach zu holprig.“

Seefeld – Mit einem 31. Platz im abschließenden 50-Kilometer-Massenstart-Rennen ist auch für Lucas Bögl am Sonntag die Nordische Ski-WM in Seefeld (Tirol) zu Ende gegangen. Bis zehn Kilometer vor dem Ziel hielt der 28-jährige Holzkirchner Kontakt zur Verfolgergruppe, musste dann aber abreißen lassen und konnte seinen tollen 18. Platz von der WM 2017 in Lahti nicht wiederholen.

Traditionell dürfen die Langläufer am Schlusstag der Weltmeisterschaft in der Königsdisziplin um den letzten Medaillensatz kämpfen. 63 Athleten fühlten sich noch fit genug, um sich nach zwölf WM-Tagen über die 50 Kilometer zu quälen. Bei milden zehn Grad und Sonnenschein standen dabei erneut viele Athleten kurzärmelig an der Startlinie. Der Brite Andrew Mustgrave trug als Oberteil gar nur das Startnummernleibchen. Die Bedingungen waren dem englischen Sommer sehr nahe.

Nach dem Startschuss ließen es die Athleten zunächst ruhig angehen. Keine Ausreißversuche, gemächliches Tempo, sodass nach 20 Kilometern immer noch eine Gruppe von 47 Läufern zusammen war. Darunter auch Bögl. „Mir kam das entgegen. Mit den Trainern war besprochen, dass ich mein eigenes Tempo laufe. Selbst wenn am Anfang hart attackiert worden wäre, wäre ich nicht mitgegangen. Das rächt sich sonst über die 50 Kilometer hinten raus ganz bitter.“

Kurz vor Rennhalbzeit ergriff dann der Norweger Hans Christer Holund die Flucht nach vorne. Er konnte sich schnell eine Minute Vorsprung herauslaufen, da man sich im Rest des Feldes immer wieder anschaute, aber niemand die Nachführarbeit anschieben wollte. „Ich hab’ schon mitbekommen, dass Holund weggesprungen ist, aber habe nicht geglaubt, dass er da alleine durchkommt und sich die Goldmedaille holt“, sagt Bögl, der zu diesem Zeitpunkt um Platz 20 lag. Erst zehn Kilometer vor dem Ziel machte sich der Russe Alexander Bolshunov auf den Weg, um den Norweger noch abzufangen. Fast zeitgleich gingen Bögl die Körner aus. „Bis Kilometer 40 hat es echt Spaß gemacht. Aber dann habe ich wieder ein paar Krämpfe bekommen und musste abreißen lassen.“

Da half auch die lautstarke Unterstützung seiner Vereinskameraden vom SC Gaißach nichts. In der Spitzkehre Richtung Stadion machten die Gaißacher richtig Alarm inklusive „Der SC Gaißach grüßt Lucas Bögl“-Riesenplakat. Unterdessen kam die Aufholjagd von Bolshunov zu spät. Holund krönte sich nach seinem Husarenritt zum neuen König der Langläufer.

Bögl quälte sich über die letzten zehn Kilometer, kam als 31. ins Ziel und zog danach ein gemischtes WM-Fazit. „Die Stimmung, die Bedingungen und die Organisation hier in Seefeld waren top. Auch die Heimatnähe habe ich genossen. Mit meinen Leistungen bin ich allerdings nicht ganz zufrieden. Letztlich war die Vorbereitung mit Krankheiten und Verletzungen einfach zu holprig, um bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit zu sein“, sagt Bögl, der nach dem Rennen nur noch eines wollte: „Füße hoch.“ Dafür hat er nun knapp zwei Wochen Zeit, denn den Weltcup kommende Woche in Oslo wird Bögl auslassen, um Mitte März im schwedischen Falun wieder mit frischen Beinen am Start zu stehen.

