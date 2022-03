Offene Rechnung begleichen: Bögl freut sich auf erste Mixed-Wettbewerbe in Falun

Teilen

Bei den Winterspielen in Peking ist Lucas Bögl (2.v.r.) letztmals im Wettkampf gestartet. © Daniel Karmann/DPA

Sein erster Weltcup nach den Winterspielen ist für Langläufer Lucas Bögl auch der letzte. Doch vor dem Saisonende will er bei der Mixed-Premiere starten.

Holzkirchen – Das Weltcup-Finale der Langläufer findet schon eine Woche vor dem eigentlichen Termin statt. Der letzte Weltcupstandort im russischen Tyumen wurde aus aktuellem Anlass gestrichen. „Ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dass man den geplanten Weltcup in Russland abgesagt hat“, findet Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Und so hat sein Schützling Bögl nur noch ein Weltcuprennen definitiv vor sich – und will sich für ein weiteres beweisen. Denn auf das Distanzrennen über 15 Kilometer in der freien Technik am Samstag (11.30 Uhr) folgt am Sonntag eine Mixed-Staffel. „Mein Ziel für das kommende Weltcupwochenende ist es, die Top 15 anzugreifen. Ein weiteres Ziel ist, mich für die Mixed-Staffel zu empfehlen und diese erfolgreich zu laufen“, sagt der Holzkirchner. Und bei der Weltcup-Premiere der Mixed-Wettbewerbe ein Teil der deutschen Mixed-Staffel zu sein, liegt Bögl echt am Herzen. „Ich freue mich extrem auf die Mixed-Wettbewerbe. Diese sind, wenn man zu den anderen Sportarten schaut, immer sehr interessant und eine super Sache. Endlich können wir Langläufer das auch in Angriff nehmen, und ich hoffe, dass man diese neue Wettkampfform in den Weltcup-Kalender mit aufnimmt.“ Dafür muss sich der 31-Jährige allerdings erst mal beim 15-Kilometer-Rennen am Samstag beweisen.

Nach den Olympischen Spielen legte Bögl eine Wettkampfpause ein, um sich richtig zu erholen. „Mir geht es aktuell gut und ich fühle mich wieder fit, nachdem ich den Weltcup in Oslo ausgelassen habe.“ Er habe gemerkt, dass er nach den kräftezehrenden Winterspielen noch nicht wieder bereit gewesen sei, ins Wettkampfgeschehen einzusteigen. „Nach einer kurzen Trainingsphase bin ich jetzt guter Dinge, dass ich noch mal performen kann.“

Beim Gedanken an die Strecke in Falun hat der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet, gemischte Gefühle. Denn vergangenes Jahr lief es nicht so ganz wie erhofft. „Drum habe ich da noch eine Rechnung offen“, sagt Bögl. Und wenn er die Rechnung erfolgreich begleicht, darf er auch bei der Mixed-Staffel-Premiere für das Team des Deutschen Skiverbands starten. emi