Bögl als 17. erneut bester Deutscher

„Total Banane“ war Lucas Bögl nach dem höchsten Anstieg im 15 Kilometer-Einzel laut eigener Aussage. Auf der 7,5 Kilometer-Strecke musste er diesen zweimal überwinden. © Daniel Karmann/DPA

Lucas Bögl ist auch im 15 Kilometer-Einzel bei den Olympischen Winterspielen bester deutscher Langläufer und erreicht als 17. sein persönliches Ziel.

Holzkirchen – Auch bei seinem zweiten Auftritt bei den Olympischen Spielen von hat Lucas Bögl einen guten Auftritt hingelegt. Im Klassiker über 15 Kilometer in der klassischen Technik lief der Holzkirchner Langläufer auf Rang 17. „Das war solide und gut. Jetzt geht es ans schnelle Erholen“, sagt Bögl.

Denn an diesem Sonntag um 8 Uhr deutscher Zeit steht schon das nächste Highlight auf dem Olympia-Programm: In der Staffel über viermal zehn Kilometer rechnet sich Bögl mit seinen Kollegen von der Mannschaft des Deutschen Skiverbands (DSV) eine Überraschung aus. „Wir schielen auf eine Medaille“, sagt der 31-Jährige. Zwar werden aller Voraussicht nach die Norweger und Russen die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen, doch die vakante Bronzemedaille gilt als hart umkämpft unter den anderen Teams.

Im Einzel über 15 Kilometer, für Bögl nach eigener Aussage nicht unbedingt eine Paradedisziplin, war er als 17. erneut bester Deutscher und lag 2:19 Minuten hinter Olympiasieger Iivo Niskanen aus Finnland. „Wir haben die Taktik der Frauen aufgegriffen und das Rennen langsam angegangen“, erzählt der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet, weißt dabei allerdings auf die Härte der Strecke hin. Die Krux beim Langsamangehen sei, „am höchsten Berg ist man trotzdem total Banane“. Bis zum Schluss hielt sich Bögl wacker im Feld, war mit seiner Startnummer 48 lange unter den Top-Ten-Plätzen und wurde dann von den nach ihm gestarteten Athleten noch auf Rang 17 verdrängt. „Damit bin ich schon zufrieden. Ich wollte unter die besten 20 laufen und das habe ich geschafft“, sagt er.

Als erneut bester Deutscher wird Bögl auch in der Staffel am Sonntag gesetzt sein. Auch seine DSV-Kollegen Jonas Dobler (19.) und Janosch Brugger (20.) legten im Einzel am Freitagmorgen eine gute Leistung in die Loipe, sodass sich das Quartett durchaus auf die Überraschung hoffen darf.