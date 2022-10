Pflichtaufgabe für die Holzis

Teilen

Konzentrierte Defensivarbeit ist für Holzi-Coach Christian Fascher (M.) der Ausgangspunkt für einen guten Angriff. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen sind bei der SG Poing gefordert. Eine Pflichtaufgabe.

Holzkirchen – Wenn die Basketballer des TuS Holzkirchen am Sonntagabend (17.30 Uhr) bei der SG Poing auflaufen, wäre dort alles andere als ein deutlicher Sieg eine faustdicke Überraschung. „Natürlich muss jede Partie erst gespielt werden, aber diesen Gegner sollten wir schon beherrschen“, lässt Holzi-Coach Christian Fascher keine Ausreden zu. Nach der nicht unbedingt notwendigen Niederlage beim TSV 1860 München (wir berichteten) ist der TuS morgen in jedem Fall in der Pflicht, wollen Torben Siede und Co. ganz oben in der Tabelle mitspielen.

Wie man in Poing gewinnt, haben zuletzt genau jene Löwen gezeigt. 98:43 hieß es für den aktuellen Tabellenführer aus München. „Ein Ergebnis, dass wir in dieser Höhe schon lange nicht mehr erzielt haben“, weiß Fascher. Damit zumindest die Defensive härter, schneller und konsequenter funktioniert, daran hat der TuS in den vergangen zwei Wochen intensiv gearbeitet. „Wenn du hinten deinen Korb gut verteidigst, dann geht’s auch nach vorne deutlich schneller“, erklärt der TuS-Coach, warum ihm zuerst die Defensive wichtiger ist als der Angriff. Man darf also in Poing gespannt sein, wie viel von Faschers Philosophie schon im Spiel der Holzis zu finden sein wird.

Jörg Wedekind