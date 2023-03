Platz drei und vier in Craigleith: Gelungener Abschluss einer starken Saison für Florian Wilmsmann

Florian Wilmsmann Dritter im Gesamtweltcup © DSV

Mit den Plätzen drei und vier im kanadischen Craigleith beendet Skicrosser Florian Wilmsmann eine sehr erfolgreiche Saison.

Hartpenning – Eine überaus konstante Saison hat Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) hingelegt, mit Platz drei in der Weltcup-Gesamtwertung sein bislang bestes Ergebnis abgeliefert – und doch hat er elf Weltcup-Rennen benötigt, ehe er erstmals den Sprung auf Podest geschafft hat. Abgesehen davon, dass er sich bei der diesjährigen Weltmeisterschaft den Vize-Titel gesichert hat, erkämpfte er sich am Freitag, im vorletzten Rennen der Saison 2022/23 im kanadischen Craigleith hinter dem Kanadier Howden Reece den zweiten Platz. Auch im Weltcup-Saisonfinale am Samstag an gleicher Stelle hatte er es bis ins Finale geschafft. Doch hier musste er sich ziemlich früh geschlagen geben und letztlich mit Platz vier zufrieden sein.

„Der Rennverlauf hat mich dann doch ziemlich geärgert“, zeigte sich der 27-Jährige ziemlich aufgebracht, nachdem es für ihn gerade im entscheidenden Heat ziemlich schnell vorbei war: „Der Start war noch ganz gut und ich bin neben dem Franzosen Youri Duplessis in die erste Kurve gefahren. Der hat mich dann aber ziemlich weit rausgedrückt, sodass ich stark abbremsen musste, um das nächste Tor überhaupt noch passieren zu können. Und dann waren die anderen drei natürlich weg“, schilderte Wilmsmann den für ihn unerfreulichen Verlauf des Final-Heats am Samstag.

Ganz anders noch am Freitag, wo ihm fast ausschließlich Start-/Zielsiege gelangen. Die Methode einfach vorausfahren, sich aus allen Querelen heraushalten und sich ohne Behinderung die optimale Linie aussuchen zu können, hat sich bewährt. Selbst als wegen des strömenden Regens am Freitag der Start de Final-Heats mehrfach verschoben werden musste, hat den Holzkirchner nicht aus dem Konzept gebracht.

Wilmsmann mag Duelle mit Teamkollegen

Auch die Kanadier Kristofor Mahler im Achtelfinale und Brady Leman im Viertelfinale hatten keine Chance die Siegfahrten des Oberbayern zu verhindern. Und im Halbfinale setzte er sich auch locker gegen Duplessis, Leman und den Schweizer Joos Berry durch. Lediglich Gesamtweltcup-Sieger Reece musste Wilmsmann ziehen lassen. Dahinter gelang ihm mit Platz zwei der Sprung aufs Treppchen vor den beiden Franzosen Duplessis und Terence Tschiknavorian.

In der Nacht zum Samstag hat sich das Wetter etwas gebessert und es gab auch noch leichten Frost. Erfolgreich startete der 27-jährige Holzkirchner dann auch in die ersten Heats. Vor allem im Halbfinale machte er es aber noch einmal extrem spannend: „Zum einen macht es mega Bock gegen die eigenen Teamkollegen zu fahren und zum anderen war das einer meiner besten Heats in diesem Winter.“ Neben dem Schweizer Berry musste er sich gegen Tobias Müller und Niklas Bachsleitner durchsetzen. Nur auf Platz vier liegend kam er nach der Startsequenz in die erste Kurve. Erst gelang es ihm, Bachsleitner zu überholen. „Und als ich die vorletzte Kurve extrem gut erwischt habe, war dann auch noch der Tobi fällig.“

Und damit stand dem erneuten Einzug ins große Finale nichts mehr im Weg. Dort waren dann allerdings nach der ersten Kurve alle Sieg- und Podestchancen dahin. Doch abgesehen von dem ärgerlichen vierten Platz im letzten Weltcup-Rennen des Winters war dies dank seiner Konstanz eine überaus erfolgreiche Saison für Florian Wilmsmann. esc