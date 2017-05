Weyarns Fußballerinnen schaffen den Aufstieg

Platz zwei ist sicher

Nach mehreren Versuchen, bei denen die Fußballerinnen des TSV Weyarn knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt sind, steht seit Mittwochabend fest: Die Klosterdörflerinnen treten in der neuen Saison in der Bezirksliga an.

Durch den 3:0-Sieg im Nachholspiel beim SV Sachsenkam ist den TSV-Kickerinnen der zweite Platz in der Kreisliga 2 und damit der direkte Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Entsprechend knallten nach dem Schlusspfiff die Sektkorken und die Aufstiegs-Shirts wurden direkt übergezogen, ehe die spontane Aufstiegsfeier begann.

Das Spiel selbst war lange umkämpft. Die Gäste aus Weyarn hatten zwar mehr von der Partie, doch Sachsenkam verteidigte clever. Kurz vor der Pause nutzte Nadine Grimm nach etlichen vergebenen Möglichkeiten des TSV einen Schnitzer in der Defensive der Gastgeberinnen zur 1:0-Führung.

Auch im zweiten Durchgang drückte Weyarn, doch der SV blieb bei Kontern stets gefährlich. Die Vorentscheidung war das 2:0 für Weyarn – und da war Glück dabei: Es fiel durch ein Eigentor nach einer Ecke. Den Schlusspunkt setzte wiederum Nadine Grimm in den Schlussminuten. „Wir haben verdient gewonnen und sind jetzt endlich aufgestiegen“, jubelte Trainer Sepp Limbrunner, der nach dem Spiel noch die obligatorische Eimer-Dusche über sich ergehen lassen musste.



SV Sachsenkam – TSV Weyarn 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 (36.) Grimm, 0:2 (67.) Steib (Eigentor), 0:3 (89.) Grimm.