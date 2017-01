Équipe Vélo national vorne dabei

Radsport: Deutscher Cross-Meisterschaft

Die Fahrer der Équipe Vélo Oberland überzeugen bei der Deutschen Cross-Meisterschaft. Auch der Deutschland-Cup geht für die Holzkirchner erfolgreich zu Ende.

Holzkirchen – Erfolgreich ist die Cross-Saison für die Fahrer der Équipe Vélo Oberland aus Holzkirchen zu Ende gegangen. Bei der Deutschen Meisterschaft im Radcross, die im rheinland-pfälzischen Queidersbach stattfand, schafften zwei der vier angetretenen Fahrer den Sprung in die Top Ten. Auch das Finale des Deutschland-Cup Cross beendeten die Holzkirchner mit guten Platzierungen.

Nach ihrer Medaille im vergangenen Jahr in der U15 hatte der Équipe-Trainer für Leonie Seufert, die nun in ihrem ersten U17-Jahr steht, bei der Deutschen Meisterschaft einen Platz unter den ersten Fünf als Ziel ausgegeben. Obwohl vereist und leicht verschneit, blieb der rund 2,5 Kilometer lange Rundkurs mit der spektakulären Holzbrücke im Stadion schnell, die technischen Passagen waren nicht leicht zu bewältigen und die Höhenmeter in jeder Runde taten ein Übriges. Den erhofften Podestplatz musste Seufert zwar schon in den ersten Rennminuten begraben, doch sie zeigte sich kämpferisch und hielt die Vorgabe des Trainers mit Platz fünf ein. Damit war sie zugleich die beste bayerische Teilnehmerin.

Ben Rech zeigte die gesamte Cross-Cup-Saison über gute Leistungen und gewann das Rennen in München. „Die Top Ten sind auch bei der Deutschen mein Ziel“, meinte der U15-Fahrer vor dem Start selbstbewusst. Im Wettbewerb ließ sich Rech nicht beirren, fuhr ein konstantes Tempo und wurde in einem hart umkämpften Rennen Achter. Im selben Rennen lag Moritz Rossner ebenfalls auf Top-Ten-Kurs, bevor ein Ausrutscher etwa zur Hälfte der Distanz ihn auf Rang 18 zurückwarf. Mit viel Kampfgeist gelang es ihm aber, sich bis ins Ziel wieder auf Platz 14 nach vorne zu arbeiten und sein Potenzial damit unter Beweis zu stellen. Aus bayerischer Sicht lagen die beiden damit auf den Plätzen zwei und drei.

Wie Seufert steht auch Michael Stocker seit Beginn der Cross-Saison in seinem ersten U17-Jahr. Das bedeutet, dass die Renndistanz ansteigt und die Konkurrenz noch einmal härter ist. In der ersten Rennhälfte hielt Stocker sich noch in Schlagdistanz zur Top Ten, in der zweiten Hälfte dagegen verlor er etwas an Boden. Stocker wurde als drittbester bayerischer Fahrer 16..

Als Franzose war Équipe-Trainer Pierrick Ethoin bei der Deutschen Meisterschaft nicht startberechtigt. Beim Finale des Deutschland-Cup Cross eine Woche zuvor in Herford hatte er jedoch die beste Leistung gezeigt, als er in der Klasse Senioren 4 gegen eine unerwartet starke Konkurrenz hinter dem schwedischen Europameister Benny Andersson Platz zwei belegte. In der Cup-Gesamtwertung wurde Ethoin wie auch im vergangenen Jahr Zweiter.

Bei diesem Finale bestätigten auch zwei seiner Schützlinge ihre Leistungen auf nationaler Ebene: Rech und Rossner wurden Siebter und Zehnter in der Tageswertung der U15. Rech belegte damit auch in der Endabrechnung des Cross-Cups Rang sieben, Rossner war erst spät in die Serie eingestiegen und kam mit zwei Resultaten auf Platz 28. Seufert schloss den Cup wie die Meisterschaft auf Gesamtplatz fünf ab, obwohl sie beim Finale nicht am Start stand. Stocker hatte nach einer langen Wettkampfsaison nur die erste Hälfte der Cup-Rennen bestritten, sodass er in der Schlusswertung auf Rang 23 geführt wurde.

mm