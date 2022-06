Pushbikers mehrfach auf dem Podium

Von: Jonas Napiletzki

722 Kilometer durchs Idyll: Erstmals starteten die Maloja Pushbikers bei der Rundfahrt Fleche du Sud in Luxemburg. Auf der ersten Etappe verpasste Filippo Fortin den Tagessieg um nur zehn Zentimeter. © Pushbikers

Die Maloja Pushbikers haben einen „wilden Mai“ hinter sich, wie sie selbst schreiben. Doch es hat sich gelohnt.

Holzkirchen – „Rennfahrer wollen: Rennen fahren.“ Das schreiben die Radsportler Maloja Pushbikers aus Holzkirchen nicht nur auf ihrer Website – sie haben es auch gemacht. In dem „wilden Mai“, von dem sie nun berichten, sah ihr Programm unter anderem zwei Rennen in der Bundesliga, die Köln-Rundfahrt und das luxemburgische Radrennen Fleche du Sud vor.

„Mit zwei Podiumsplätzen in der deutschen Rad-Bundesliga haben wir erste Erfolge auf einem Terrain gefeiert, auf dem wir bisher wenig Erfahrungen haben“ resümieren die Pushbikers. Auch bei der Luxemburger Rundfahrt Fleche du Sud sei Team-Mitglied Filippo Fortin nur knapp am Etappensieg vorbeigefahren. Das dabei definierte Ziel: „Sich messen, die eigenen Grenzen herausfordern, Adrenalin spüren und dabei nicht zuletzt – trotz aller Strapazen und Anstrengung – sich selbst auf dem Rad erleben.“

Erzgebirgsrundfahrt

Das „erste Highlight“ für das Radsportteam: Die 166 Kilometer lange Erzgebirgsrundfahrt mit knapp 3700 Höhenmetern. Das Bundesliga-Rennen gehört „zu den wohl schwersten Ein-Tages-Rennen in der gesamten Bundesrepublik“, schreibt Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises, in einem Grußwort zum Rennen. „Die Pushbikers sind mit viel Motivation an die Rundfahrt herangegangen, aber auch mit etwas Bauchweh, „da uns bisher in der deutschen Radbundesliga noch kein Podium gelungen ist“, so der Holzkirchner Equipe. Doch die Teilnahme war erfolgreich: In einem „sehr offensiv gefahrenen Rennen“ blieben die Pushbikers mit Alexander Evans, Paul Rudys, Max Benz-Kuch und Patrick Reissig bis ins Finale präsent, ehe sich Reissig mit zwei Begleitern absetzen konnte. Die Entscheidung fiel im Schlussanstieg: Hier war nur Jan Hugger (Team Lotto Kernhaus) schneller und verwies Patrick auf Platz zwei.

Südliche Weinstraße

Das zweite Bundesliga-Rennen, der Große Preis der Südlichen Weinstraße, bescherte den Pushbikers in der Pfalz nur fünf Tage später ebenfalls einen zweiten Platz. 135 Kilometer mit 840 Höhenmetern legte Filippo Fortin in 3:07:45 Stunden zurück. Nur Tom Lindner (P&S Benotti) war schneller.

Fortin dazu: „Ich habe versucht, ein bisschen anders zu fahren als sonst. Ich hatte keinen Ergebnisdruck, und am Ende habe ich mich in der Ausreißergruppe wiedergefunden, um meine Karten richtig auszuspielen.“

Köln-Rundfahrt

Hinter ihren Zielen zurückgeblieben sind die Pushbikers bei einem Radklassiker – dem Rennen Rund um Köln. Teilgenommen hatten daran Filippo Fortin, Liam Bertazzo, Philip Weber, Paul Rudys, Alexander Evans und Patrick Reissig. „Köln war wieder einmal ein sehr schweres Rennen“, schreiben die Pushbikers. Im Vergleich zu früheren Austragungen seien drei Runden um den steilen Agathaberg neu hinzugekommen. Das sei heuer der Punkt gewesen, an dem das Rennen zum großen Teil entschieden worden sei. „In der ersten von den drei Runden waren unsere Fahrer zu weit hinten im Feld positioniert und verpassten den Anschluss zur Spitze. So fuhren wir unseren Zielen weit hinterher.“

Fleche du Sud

Zum ersten Mal im Kalender der Holzkirchner Radsportler stand drei Tage nach Köln die UCI 2.2 Rundfahrt Fleche du Sud in Luxemburg. Im Prolog und vier Etappen legten die Pushbikers dort 722 Kilometer zurück. In der „hektischen und schnellen ersten Etappe“ erreichte Fortin den zweiten Platz – den ersten verpasste er nur um knapp zehn Zentimeter. In der Folgeetappe war Reissig vorne platziert und erreichte sein Ziel, keine Zeit zu verlieren. Bei der anschließenden Bergetappe kam er dann auf Rang zwölf der Tageswertung – und damit den neunten Platz gesamt. „Das Ziel, ein Top-Ten-Ergebnis in der finalen Gesamtwertung zu erhalten, gelang der Mannschaft leider auf den letzten beiden Etappen nicht“, schreiben die Pushbikers.

Die Bilanz: „Fehler wurden gemacht, Erfolge bejubelt. Wir freuen uns auf den nächsten Monat.“ Hier standen und stehen die Oberösterreich-Rundfahrt, Rad Bundesliga, die Deutsche Straßenmeisterschaften und die französische Tour du Pays de Montbéliard auf dem Programm. In Oberösterreich erzielte Alexander Evans bereits den neunten Platz.