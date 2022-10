Rallyefahrer auch zu Fuß schnell: Faruhn gewinnt Volkslauf um Seehamer See

Von: Sebastian Schuch

Von Beginn an vorne dabei: Simon Schachenmeier (r.) musste sich bei den M30 nur Torben Prohl (2.v.r.) geschlagen geben. Samuel Faruhn aus Irschenberg überflügelte sie in der Gesamtwertung noch. © Steffen Gerber

Der 23. Volkslauf um den Seehamer See ist ein gelungener Neustart mit einem Überraschungssieger.

Großseeham – Ein bisschen Mitleid wollte man am Wochenende ja schon haben mit dem SC Seeham und den Teilnehmern des 23. Volkslaufs um den Seehamer See. Da gibt die Traditionsveranstaltung am Tag der Deutschen Einheit nach 2018 ihr Comeback und droht ins Wasser zu fallen. Doch pünktlich zur Rückkehr warteten beste Bedingungen auf die 64 Läufer. „Es war nicht zu heiß und trotzdem sonnig“, schwärmt Organisatorin Heike Seidl vom SC Seeham.

Mit dem Wetterumschwung kamen auch die Läufer. „Wir hatten viele Nachmeldungen und spontane Läufer“, berichtet Seidl. Ob es aufgrund der Wettervorhersage und/oder der langen Corona-Pause nur wenige Voranmeldungen gegeben habe, will sie nicht beurteilen. Und im Nachhinein ist das auch nicht so wichtig. „Insgesamt war es ein breites Läuferfeld“, sagt Seidl. Der SC Seeham sei zufrieden, auch wenn nur rund die Hälfte der Starter von 2018 auf die Strecken ging.

Doch unter ihnen waren einige Wiederholungstäter und viel lokale Laufprominenz. So musste beispielsweise Simon Schachenmeier (Medius Schachenmeier Bike Base Team) bei den M30 seinen Titel von 2018 abgeben. Mit 23:12 Minuten war er auf sechs Kilometer 19 Sekunden langsamer als Torben Prohl vom TuS Bad Aibling (22:53). Tagesschnellster war allerdings ein Läufer, der sonst eher im Auto zu finden ist: Samuel Faruhn vom TSV Irschenberg, der gemeinsam mit Marco Funke aus Holzkirchen Rallyerennen fährt, gewann mit 22:31 Minuten, der Rekord von 20:14 Minuten aus dem Jahr 2015 bleibt aber weiter bestehen.

Auch Frauen-Rekord bleibt unangetastet

Bei den Frauen hatte Stefanie Hauser (Lauffeuer Chiemgau) mit 29:10 Minuten mehr als eine Minute Vorsprung auf ihre ärgste Verfolgerin Sonja Epp (SV Bruckmühl/30:54). Damit hat auch der Streckenrekord der Damen mit 24:34 Minuten aus dem Jahr 2007 weiter Bestand. Die Gesamtsieger von 2018, Hannes Hinterseer aus Schliersee und Kerstin Esterlechner (Lauffeuer Chiemgau), waren nicht am Start. Erwähnenswert sind zudem die sechs Teilnehmer über 70 Jahren, die teils die deutlich jüngere Konkurrenz hinter sich ließen.

Die A- und B-Jugendlichen starteten über drei Kilometer, hier durften die Gastgeber jubeln: Anna Stahl vom SC Seeham war mit 16:36 Minuten die schnellste junge Dame, bei den jungen Männern gewann Linus Niemeyer (TuS Prien Chiemseerenner) mit 11:13 Minuten. Jeweils unter vier Minuten blieben die Sieger beim Ein-Kilometer-Lauf der C- und D-Jugendlichen: Julia Schuster (SC Miesbach) siegte bei den Mädchen mit 3:44 Minuten, Valentin Gast vom TSV Weyarn mit 3:39 Minuten bei den Buben.

Neue Zeitmessung

Neu war heuer dabei die Zeitnahme, die der SC Seeham in Zusammenarbeit mit der Firma Tiger Timing aus Rosenheim moderner aufstellte. Erstmals hatten die Starter Transponder dabei, durch die sie auch unterwegs ihre Zeiten verfolgen konnten. „Das hat uns viel Organisation erleichtert und war auch für die Läufer eine angenehme Sache“, findet Seidl.

Ein Höhepunkt für den SC Seeham war zudem die neue Zeitnahme von Tiger Timing, die dem Verein die Organisation erleichterte und den Teilnehmern, hier Valentin Gast vom TSV Weyarn, beim Zieleinlauf und auf der Strecke ihre Zeit anzeigte. © Steffen Gerber

Dass die 64 Teilnehmer unabhängig von der Distanz auf sicherem Untergrund unterwegs waren, ist der Wasserwacht und den Freiwilligen Feuerwehren Holzolling und Reichersdorf zu verdanken. „Sie haben die rutschigen Bereiche so präpariert, dass es an überhaupt nichts fehlte und die Läufer gut durchkamen“, erklärt Seidl, die sich ebenso für die Streckensicherung bedankt. Auch die Vereinsmitglieder hätten bei der Verpflegung wieder toll mitgeholfen. Da sei trotz der langen Pause nichts verschütt’ gegangen.

Kaum ist der 23. Volkslauf um den Seehamer See geschafft, richtet sich der Blick bereits auf die 24. Ausgabe. „Er ist eine feste Größe im Vereinskalender des SC Seeham“, betont Organisatorin Heide Seidl. Dieses Mal sollen keine vier Jahre ins Land ziehen, bis es zum nächsten Mal auf die Strecke geht. „Er wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Wir freuen uns drauf!“ Die Ergebnisse.