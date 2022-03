Regeneration statt Holmenkollen: Bögl setzt erneut aus

Langläufer Lucas Bögl setzt nach den anstrengenden Olympischen Winterspielen in Peking weiter auf Regeneration und verzichtet auch auf einen Start in Oslo.

Holzkirchen – Der Holzkirchner Langläufer Lucas Bögl hat seine Erholungsphase nach den kräftezehrenden Olympischen Spielen in Peking verlängert. Nach dem Weltcup in Lahti (Finnland) vergangenes Wochenende setzt Bögl auch beim Rennen über 50 Kilometer im norwegischen Oslo noch aus.

Der 31-Jährige verbrachte die letzten Tage allerdings nicht faul auf der Couch, sondern schon mit sportlicher Betätigung auf Langlauf- und alpinen Ski. „Ich habe den Weltcup in Oslo noch abgesagt, weil ich einfach noch nicht fit genug bin nach Peking“, erklärt der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet. Er sei zwar nicht krank oder verletzt, aber ihm fehle einfach noch Training, um wieder ganz fit zu sein. „Da sehe ich für einen 50er am Holmenkollen keine Chance, dass ich eine Top-Leistung bringe. Ich bin lange genug dabei, dass ich so ein Rennen dann nicht nur mitlaufen will.“

Und so reiste Bögl nicht mit nach Norwegen, sondern bereitet sich auf den nächsten Weltcup in Falun (Schweden) vor. Dort wird das Rennen über 15 Kilometer Freistil schon das letzte der Saison sein, denn für den aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine abgesagten Weltcup im russischen Tyumen gibt es keinen Ersatztermin.