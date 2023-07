Remutas Rückkehr

Beide Schultern sind wieder belastbar: Felix Remuta zeigte bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause an seinen Spezialgeräten Sprung schon wieder sein Können. © Philip FONG/AFP

Holzkirchen – „Ein halbes Jahr top, ein halbes Jahr flop“ – so hatte Turner Felix Remuta aus Holzkirchen das Jahr 2022 zusammengefasst. Nur, dass sich die Flop-Phase noch deutlich länger zog. Die Schmerzen an der Schulter hatten ihn nicht nur das absolute Saison-Highlight, die European Championships in München, gekostet. Nach der Operation im Herbst 2022 zog sich die Leidenszeit mit Reha und Wettkampf-Pause noch deutlich länger. Genauer: bis jetzt.

Am Freitagnachmittag startete Remuta erstmals nach der Schulter-Operation bei einem Wettkampf. Und die Bühne war groß: Der Holzkirchner turnte bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf den Mehrkampf. Für dem Deutschen Meister am Sprung von 2018 und 2019 galt es, sich wieder an einen langen Wettkampf zu gewöhnen. Immerhin dauert der Mehrkampf an den sechs Geräten rund drei Stunden.

Felix Remuta trat nicht in der Top-Riege, sondern in der zweiten Gruppe an. Somit musste er am von vielen Turnern verhassten, zumindest aber ungeliebten Pauschenpferd beginnen. Anschließend standen die Ringe an, auch diese Disziplin gehört nicht zu Remutas Vorlieben. An den Ringen, die ein hohes Maß an Kraft erfordern, hatte er dazu mit einem D-Wert von 4,0 einen vergleichsweise niedrigen Schwierigkeitsgrad. Entsprechend reihte sich Remuta nach den ersten beiden Geräten erst einmal weit hinten in den Ergebnislisten ein. Es folgte der Sprung – neben dem Boden Felix Remutas Lieblingsgerät. Ihm mag entgegengekommen sein, dass es hier viel auf Explosivität im Anlauf und Akrobatik ankommt und etwas weniger auf die Kraft und Belastbarkeit in der Schulter, die nach der langen Pause gar nicht bei 100 Prozent sein kann. Jedenfalls packte Remuta am Sprung bei Schwierigkeitsgrad und Ausführung ordentlich drauf und qualifizierte sich fürs Finale am Wochenende. Am Boden – seiner zweiten Spezialität – konnte der Holzkirchner das noch nicht bestätigen.

So war Remutas Rückkehr in den Wettkampf-Alltag vor allem eine erste Standortbestimmung für die restliche Saison. Im Herbst steht die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im belgischen Antwerpen an. Die WM-Kandidaten sollen ihre Übungen Anfang September bei einem öffentlichen Wettkampf in Heidelberg präsentieren. Anschließend werden die Riegen für die Titelkämpfe vom 30. September bis 8. Oktober in Belgien nominiert. In Antwerpen geht es für die Teams bei Männern und Frauen um die Qualifikation für das nächste Highlight: die Olympischen Spiele 2024 in Paris.