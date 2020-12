Bögl startet in Davos mit Blick auf die Tour de Ski

Lucas Bögl in Davos zuversichtlich – Verzicht auf den Sprint

In Davos will sich der Holzkirchner Langläufer Lucas Bögl auf die Tour de Ski vorbereiten. Auf den ungeliebten Sprint verzichtet er.

Holzkirchen/Davos – Beim deutschen Langlaufteam dreht sich an diesem Weltcupwochenende alles um die Höhe. In Davos in den schweizer Bergen geht Lucas Bögl am Sonntag (13.30 Uhr) beim 15 Kilometer langen Freistilrennen in die Loipe. Auf einen Start beim ungeliebten Sprint am Samstag verzichtet der Holzkirchner, der für den SC Gaißach antritt. „Das habe ich mittlerweile eingesehen, dass der Sprint nur sinnlose Mühen meinerseits, seitens der Techniker und allen Beteiligten ist“, sagt Bögl mit einem Augenzwinkern.

Vom vergangenen Weltcup im finnischen Ruka ging es nun in die Schweiz. Zwischen den beiden Weltcup-Standorten befinden sich etwas mehr als 1000 Meter Höhenunterschied. „Das merkt man als Sportler vor allem im Hochleistungsbereich sofort“, erklärt Bögl. Um sich besser an die Verhältnisse zu gewöhnen, ist der 30-Jährige schon seit mehr als einer Woche in der Höhe von Davos. „Ich fühle mich auch wegen meiner Höhentrainingslager im Sommer gut vorbereitet“, gibt sich Bögl zuversichtlich.

Dabei profitierten die Langlaufprofis zudem von einer längeren Pause, da der Weltcup von Lillehammer (Norwegen), der ursprünglich in der vergangenen Woche stattfinden hätte sollen, aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde. Stattdessen hielten sich Bögl und Co. mit Testwettkämpfen fit.

Tour de Ski beginnt an Neujahr

Für Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Schliersee ist die Zeit in Davos auch schon eine gute Vorbereitung auf die prestigeträchtige Tour de Ski, die ebenfalls in der Schweiz beginnt. Am 1. Januar 2021 beginnt das zweitgrößte Langlaufevent der Saison neben der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf im Februar und März. In Val Müstair – ebenfalls in der schweizer Höhe – startet die Langlaufelite in die Tour de Ski.

Beim letzten Weltcuprennen 2020 will der Trainer taktisch clevere Auftritte seiner Schützlinge sehen. „Zielstellung für die nächsten Rennen ist es, sich mit einem guten Gefühl für die Höhe und die schweren Strecken hier in Davos das Rennen gut einzuteilen“, sagt Schlickenrieder, der 2002 in Salt Lake City eine olympische Silbermedaille gewann. „Die Athleten sollen die technischen Details, die wir uns über die letzten Tage und Wochen erarbeitet haben, weiter verbessern und den Rückstand zur Weltspitze verkürzen.“

Bögl wird auch nach dem Weltcuprennen weiter in Davos bleiben, ehe er über Weihnachten drei Tage nach Hause fährt. Allerdings nur drei Tage – natürlich aus Infektionsschutzgründen, aber auch um von den Höhenbedingungen „gut angepasst in die Tour de Ski“, einem seiner persönlichen Saison-Höhepunkte, zu gehen.