„Richtige Laufschuhe sind das A und O“

Die richtige Gruppe für jedes Tempo finden Interessierte bei Lauf10!. Der RSLC Holzkirchen läuft im Baumgarten und Kogel oder auch nach Roggersdorf. © RSLC

Lauf10! startet wieder beim RSLC Holzkirchen. Silke Noak zeichnet sich mittlerweile für den Kurs verantwortlich.

Holzkirchen – Vor zehn Jahren kam Silke Noak erstmals mit Lauf10! in Berührung. Weil sie etwas für ihre Fitness tun wollte, war sie schnell überzeugt, als die laufsportbegeisterte Arbeitskollegin Irmgard Weimer von der Aktion des Radsport- und Lauf-Clubs (RSLC) Holzkirchen erzählte. Und sie blieb dabei. Heute ist sie stellvertretende Spartenleiterin Lauf und an der Seite des lange Jahre für den Kurs verantwortlichen Wilfried Hackenbroich in die Materie hinein gewachsen. Wenn es heute in die 15. Runde geht, leitet sie „Fit in den Frühling“.

„Jetzt habe ich den Hut auf“, lacht Noak, die sich schon freut, wenn es wieder auf die Strecke geht. Und die gespannt ist, wer sich diesmal anschließt. „Es ist immer eine Überraschung, wer kommt“, sagt sie. Erfahrungsgemäß sind es etwa 30 Leute, denen in drei Gruppen jeweils zwei bis drei Routiniers zur Seite stehen, damit niemand alleine läuft und man immer jemanden zur Seite hat, wenn Motivation Not tut. „Zuletzt waren etliche Mütter mit ihren Teenager-Kindern dabei“, erzählt Noak und dass sich seit Corona das Interesse am Lauf10! grundsätzlich verdoppelt habe. Das Publikum sei sehr gemischt, das Gros um die 40 Jahre. Manche könnten auch in die regulären Laufgruppen des Vereins gehen, fühlen sich in diesem Rahmen aber wohler. Am Ende seien viele selbst erstaunt, wozu sie in der Lage sind und welche Fortschritte sie machen.

Weil auch die Grundkonstitution der interessierten Holzkirchner durchweg eine bessere war, als sie Lauf10!-Erfinder Martin Halle zugrunde legte, modifizierte Hackenbroich schon bald den vorgeschlagenen Trainingsplan. „Wir fangen nicht mit Spazierengehen an“, konkretisiert seine Nachfolgerin, beruhigt aber alle Vorsichtigen, dass sich Laufen, Gehpausen und Gymnastik so ergänzen, dass es mit einer gewissen Grundkondition gut machbar ist.

In den ersten fünf Wochen liegt die größte Herausforderung bei der Übungsleiterin. Sie muss passende Strecken finden, um alle rechtzeitig wieder zurückzubringen, um mit Stretching an der Brunnenkugel das Training zu beenden. Praktisch, dass der Baumgarten-Wald mit seinen zahlreichen Verbindungswegen ihr hier sehr spontane Entscheidungen ermöglicht. Später geht es auch mal nach Roggersdorf, Thann, zum Kogl oder auf die kleine Marktlaufrunde. Gelaufen wird bei jedem Wetter. „Das A und O sind richtige Laufschuhe und nicht zu warme Sportkleidung im Zwiebelprinzip“, rät Noak, „und nicht unmittelbar vor dem Laufen viel Essen und Trinken.“

Kurzentschlossene

können heute um 18.30 Uhr noch zum Treffpunkt am Batusa-Parkplatz an der Baumgartenstraße kommen. Trainingstage sind dienstags (19 Uhr) und freitags (18,30 Uhr). Kursgebühr inklusive Startgeld für den Abschlusslauf in Wolnzach: 30 Euro.