Saisonauftakt für Holzkirchens Basketballer

Ein Trainer ohne Team

Mit großen Personalproblemen gehen die Basketballer des TuS Holzkirchen in ihr erstes Saisonspiel. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Tom Rabentko ist zurück.

Holzkirchen – Fünf Wochen ist es erst her, da konnten die Basketballer des TuS Holzkirchen mit Tobias Guggenhuber endlich den neuen Coach für ihr Bezirksoberliga-Team präsentieren. Doch vom Optimismus und der Euphorie, die der Aiblinger bei seinem ersten Training versprühte, ist nicht mehr allzu viel vorhanden. Der Grund ist ernüchternd: Vorm Saisonauftakt bei der DJK Traunstein am Sonntagabend fehlt die halbe Mannschaft.

„Seit gut zwei Wochen kommen eigentlich vor jedem Training neue Verletzungs- oder Krankheitsmeldungen“, sagt der neue Trainer mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn. Topscorer Salu Tadi laboriert schon seit längerer Zeit an einer Entzündung des Schultergelenks. Hinzu kamen jetzt Bänderverletzungen bei Center Torben Siede und Spielmacher Marc Gricar. Seit dieser Woche liegt Joschi Simon wegen einer Grippe flach und wird wohl mindestens zwei Wochen ausfallen. Auch bei Florian Walter zwickt die Schulter immer wieder, und jede Menge Trainingsausfälle wegen beruflicher Verpflichtungen reduzieren den Kader weiter.

„Unsere Vorbereitung war dadurch quasi nicht existent“, bringt es Mike Brunner auf den Punkt. Umso mehr freut sich der Ex-Coach der Holzis über die Rückkehr von Tom Rabentko, der nach dreijährigem Gastspiel in Bad Aibling ab sofort wieder für den TuS spielen wird. Auch wenn Rabentko aufgrund seines Alters nicht mehr zu den allerschnellsten gehört, mit seiner Erfahrung und seiner körperlichen Präsenz ist das 35-jährige Kraftpaket definitiv eine Topverstärkung für das gebeutelte Team.

Mangels Personal konnte Guggenhuber in den vergangenen Einheiten logischerweise wenig Mannschafts-Taktik trainieren. So richtig eingespielt werden die Holzis also nicht nach Traunstein fahren. „Sicher haben wir den ein oder anderen Spieler, der auch mal was allein kreieren kann“, ist sich der neue Trainer sicher. „Doch langfristig werden wir an einer geschlossene Teamleistung, in der jeder seine Rolle übernimmt, nicht vorbeikommen.“

Guggenhuber gibt sich dann aber doch trotz aller Widrigkeiten kämpferisch. „Es war in den Testspielen eine deutliche Steigerung im Zusammenspiel festzustellen.“ Ob die momentane Leistungsstärke des dünnen Holzi-Kaders allerdings schon ausreicht, um ausgerechnet bei einem der heimstärksten Gegner der Liga zu bestehen, das wird sich spätestens am Sonntagabend zeigen.

wed