Sarah Bauer vom AMC Holzkirchen bei Trial-WM beste Deutsche

Auch bei Monsunregen sicher unterwegs: Sarah Bauer vom AMC Holzkirchen beim Trial Grand Prix am Twin Ring in Motegi (Japan).

Den Jetlag gut verkraftet

von Sebastian Grauvogl schließen

Trialfahrerin Sarah Bauer vom AMC Holzkirchen ist ganz schön rumgekommen und war dabei erfolgreich: Die 21-Jährige war unter anderem bei der WM in Japan.

Holzkirchen – Sarah Bauer reiste auf dem Luftweg nach Japan, ihr Trial-Motorrad hingegen über das Wasser. Von Spanien aus wurde die Maschine der Starterin des AMC Holzkirchen zum ersten und zweiten WM-Lauf am Twin Ring Motegi verschifft – in Einzelteile zerlegt. Also stand für Bauer erst mal eine Bastelstunde auf dem Programm, bevor die 21-Jährige in die Besichtigung der 15 Sektionen und ins erste Training starten konnte.

Zusammenbau und Einstellung schienen aber gut funktioniert zu haben. Trotz starken Monsunregens und dementsprechend rutschiger Bodenverhältnisse sicherte sich Bauer den vierten Startplatz. Im ersten Wertungslauf zeigte die Führende in der Deutschen Meisterschaft dann, dass sie auch mit den in der WM noch höheren Stufen und schwierigeren Hindernissen gut zurechtkommt. Sie meisterte den glatten Untergrund routiniert, hielt ihre Fehlerpunkte in Grenzen und wurde als beste deutsche Fahrerin Siebte.

Sarah Bauer nach Handverletzung zufrieden mit Wiedereinstieg

Umstellen mussten sich die Starterinnen beim zweiten Lauf. Durch die nun trockenen Bedingungen waren die Sektionen völlig anders zu fahren. Doch auch hier gab sich Bauer keine Blöße. Am Ende stand ein achter Platz. Für sie ein zufriedenstellender Wiedereinstieg in die WM. Wie berichtet, war Bauer wegen einer Handverletzung zuletzt zu einer mehrmonatigen Trial-Pause gezwungen. Wieder gewöhnen muss sie sich auch an die Non-Stop-Regelung in der WM. Die besagt, dass der Fahrer in einer Sektion permanent am Rollen sein muss. Gelingt dies nicht, kassiert er fünf Strafpunkte. In der DM gibt es diese Vorschrift nicht.

Hier zeigte Bauer nur zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus Japan, dass sie den Jetlag locker weggesteckt hat. Lediglich im dritten Lauf in Frammersbach im Spessart hatte sie noch mit Hitze und Müdigkeit zu kämpfen und wurde „nur“ (für ihre Verhältnisse) Vierte. Im vierten Lauf war die AMC-Fahrerin aber wieder voll auf der Höhe und fuhr einen weiteren Sieg ein. Damit hat sie bis dato drei von vier DM-Läufen gewonnen und führt die Gesamtwertung mit elf Punkten Vorsprung komfortabel an.

Für Sarah Bauer stehen Uni-Prüfungen an

Ihr weiterer Zeitplan gibt Bauer dafür kaum Luft zum Verschnaufen. Das liegt aber nicht nur am Trial: In den nächsten vier Wochen stehen für die Master-Studentin im Fach Management & Technology an der Technischen Universität München Prüfungen an. Den Prüfungen auf dem Motorrad widmet sie sich wieder am 13. und 14. Juli beim Trial Grand Prix in Gouveia (Portugal) und danach in Auron (Frankreich).

Bauer bleibt also im Reisefieber. Ihr Motorrad von Japan ist übrigens auch dortgeblieben. Es wird verkauft.

sg