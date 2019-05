Sarina Schmidt ist Deutschlands beste Amateurgolferin

„Der Titel bedeutet mir richtig viel“

Sarina Schmidt vom Golfclub Valley gewinnt die Deutsche Amateurmeisterschaft. Auch Clubkollege Eric Dörenberg geht nicht leer aus.

Valley – Der Golfclub Valley freut sich über zwei weitere Meistertitel: Sarina Schmidt hat die 79. Internationale Amateurmeisterschaft von Deutschland gewonnen. Auf der Anlage in Hamburg-Falkenstein verbesserte sie den Platzrekord und spielte vier Birdies in Folge. „Der Titel bedeutet mir richtig viel, weil es sich endlich auszahlt, was ich in letzter Zeit an Arbeit investiert habe“, sagt Schmidt. Klubkollege Eric Dörenberg sicherte die Internationale Herren-Meisterschaft von Slowenien.

Das wichtigste Internationale-Amateurgolf-Turnier Deutschlands

„Es waren alle guten Spielerinnen aus Europa am Start“, sagt Michael Weiselgartner, Präsident des Valleyer Golfclubs über den Bewerb in Hamburg. „Das ist das wichtigste Deutsche Internationale-Amateur-Turnier.“ Für Schmidt waren die äußeren Bedingungen zu Beginn nicht optimal, der Nebel verhinderte in Hamburg einen rechtzeitigen Abschlag. Dann allerdings zeigte sich die Sonne, und die Valleyerin hatte einen Sahnetag erwischt. 62 Athletinnen hatten den Cut geschafft und traten am Finaltag an. Schmidt lieferte sich auf den ersten neun Löchern ein spannendes Duell mit der Dänin Sofie Nielsen. Obwohl ihrer Konkurrentin ein Hole-in-One gelang, lagen die beiden nach neun Bahnen gleichauf. Die Holländerin Anouk Sohier und die Deutsche Paula Kirner lagen zwei Schläge zurück.

Für Sarina Schmidt geht es mit dem GC Valley in der Bundesliga weiter

Die Valleyerin gab sich fortan keine Blöße mehr und übernahm nach einem Doppel-Bogey von Nielsen auf der elften Bahn die alleinige Führung. Die 20-Jährige zog ihr Spiel durch und sicherte sich nach vier Birdies in Serie mit 66 Schlägen und damit fünf unter Par den Titel. „Ich habe den Fokus auf die Atmung gelegt und wollte die Schläge gut planen“, erklärt Schmidt ihren Erfolg. „Der Platz und die Grüns waren richtig schwer. Dann auch noch einen Platzrekord draufzulegen war echt schön.“ Zeit für eine Pause bleibt jedoch nicht, denn bereits am Wochenende geht es mit dem Valleyer Team in der 1. Bundesliga Süd weiter.

