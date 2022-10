Schnell ankommen: TuS-Volleyballer starten in Landesliga

Voller Einsatz wird in der Landesligasaison von den Volleyballern des TuS Holzkirchen gefragt sein. © Thomas Plettenberg

Die Volleyballer des TuS Holzkirchen starten mit einem Heimspieltag in die Landesligasaison.

Holzkirchen – Die Männer des TuS Holzkirchen starten an diesem Wochenende in ihre Landesligasaison. Zum Auftakt der Spielzeit hat der Aufsteiger gleich ein Heimspiel vor eigener Kulisse. In der Gymnasiumshalle sind am Samstag (ab 14.30 Uhr) die VC/DJK Passau und der MTV München III zu Gast. Wie die meisten Gegner in der neuen Liga zwei unbekannte Teams. „Wir schauen, wie das Niveau in der Landesliga ist“, erklärt TuS-Sprecher Urs Schwarz. „Und dann wollen wir so schnell es geht in der Liga ankommen und die Klasse halten.“

Denn trotz eines bitteren und eines halben Abgangs findet er, dass der Kader immer noch schlagkräftig auflaufen kann. Janik Sambale wechselte zur aktuellen Saison auf ein Sportgymnasium und zum VCO München. Außerdem läuft Noah Primus mit einem Zweitspielrecht auch für den TSV Grafing auf. Beim Saisonauftakt ist Primus aber mit von der Partie. Mit Zuspieler Jonas Kölling aus Brückmühl steht den eineinhalb Abgängen auch ein Neuzugang bei den Holzkirchnern gegenüber. Ansonsten kann Trainer Christian Croon weiterhin auf den altbekannten Kader zurückgreifen. Kapitän bleibt weiterhin Michael Dillig.

Für die meisten Spieler im Holzkirchner Kader ist die Landesliga gleichzeitig Neuland. Denn während der langen Sommerpause kam der Bayerische Volleyballverband auf den Verein zu, ob sie als Tabellenzweiter der Bezirksliga den Sprung in die Landesliga wagen wollten. Die Antwort beim TuS Holzkirchen war schnell klar. Der noch jungen Mannschaft soll die Möglichkeit, höherklassig zu spielen, nicht verwehrt bleiben. In der Saisonvorbereitung konnte Croon einiges ausprobieren und gerade gegen den TSV Vaterstetten ordentlich durchrotieren. Am Ende stand nach fünf gespielten Sätzen ein 3:2-Sieg für Holzkirchen. „Die Vorbereitung verlief gut“, konstatiert Schwarz, der auch selbst auf dem Volleyballfeld steht.

Gerade von der guten Jugendarbeit profitieren die Holzkirchner auch im Herrenbereich. Daher wurde zur aktuellen Saison eine zweite Herren-Mannschaft angemeldet, um die zahlreichen Jugendspieler an den Erwachsenenvolleyball heranzuführen. Die zweite Mannschaft des TuS ist bereits am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen in die Kreisligasaison gestartet. „Die sind für die Landesliga eigentlich noch zu jung“, meint Schwarz. Vielleicht wird aber doch der eine oder andere Spieler mal in die erste Mannschaft hochgezogen. Bis Mitte März steht immerhin eine lange Saison bevor.