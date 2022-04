Schwere Gruppe für TSV Hartpenning in Sommer-Bundesliga

Als amtierender Vizemeister der Sommer-Bundesliga startet die TSV-Moarschaft um Stefan Zellermayer. © Privat

Der TSV Hartpenning startet in die Sommer-Bundesliga Süd, die Stockschützen haben eine schwere Gruppe erwischt.

Hartpenning – Kaum ist in den meisten Eisstadien die Eisfläche abgetaut, beginnt für die Stockschützen des TSV Hartpenning bereits die Sommer-Saison. Am Samstag um 16 Uhr startet die Süd-Gruppe der Bundesliga für den TSV mit dem Auftaktmatch in Kühbach gegen den EC Ebra Aiterhofen. Für den TSV werden Peter Erlacher, Andreas Lambert, Gustl Maurer, Stefan Zellermayer und Christian Strasser die Reise nach Niederbayern antreten. Stefan Thurner hat sich entschieden, in der Sommer-Saison für seinen Heimatverein Oberbergkirchen zu schießen, und kehrt zum Winter nach Hartpenning zurück. Möglicherweise ist er sogar in der Champions League, die ebenfalls auf Asphalt ausgetragen wird, für den TSV spielberechtigt.

Zunächst wartet der Auftakt in Kühbach, und dieser wird nicht leicht. „Unser Ziel ist der dritte Platz in der Gruppe, mit Sicht auf Platz zwei und das Viertelfinale“, erklärt TSV-Sprecher Strasser. Die Hartpenninger haben mit dem EC Passau-Neustift, dem SC Zell und Aiterhofen eine schwere Gruppe erwischt, der vermeintlich einfachste Gegner ist Aiterhofen, das als Nachrücker in die Sommer-Bundesliga Süd kam.

Als Vorbereitung traten die Hartpenninger am Mittwoch zu einem Testspiel gegen Ismaning an, am Trainingsfleiß fehlte es den TSV-Schützen auch zuvor nicht. Allerdings konnte man bislang noch nicht ein Turnier in Bestbesetzung schießen und ist entsprechend nicht perfekt eingespielt. „Ein guter Start ist immens wichtig, um nicht schon im ersten Heimspiel unter Druck zu stehen“, erklärt Zellermayer. Entsprechend wollen die Hartpenninger mindestens einen Zähler mit ins Oberland nehmen, am besten gleich zwei. Denn zwei Wochen später, am 23. April um 18 Uhr, wartet bereits das erste Heimspiel gegen den SC Zell auf die TSV-Moarschaft.

Geschossen wird in der Bundesliga, wie im Sommer gewohnt, im direkten Duell zwischen zwei Teams über fünf Spiele mit jeweils sechs Kehren. Pro Spiel sind zwei Punkte zu vergeben, das punktbessere Team holt sich zwei Zähler für die Tabelle. ts