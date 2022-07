Zwei Titel für Valentina Proverbio

Medaillensammlerin: Valentina Proverbio gewann bei den Oberbayerischen zwei Titel. © Privat

Insgesamt drei Medaillen hat Valentina Proverbio vom SV Grün-Weiß Holzkirchen bei den Oberbayerischen Jugend-Meisterschaften geholt. Zwei davon glänzten golden.

Holzkirchen – Jan Hug (Jahrgang 2006) und Valentina Proverbio (2004) vertraten den SV Grün-Weiß Holzkirchen bei den Oberbayrischen Jugend-Meisterschaften in Waldkraiburg. Insgesamt nahmen 36 Vereine teil und es gab 1509 Einzelstarts.

Vor allem für Proverbio liefen die Titelkämpfe äußerst erfolgreich: Sie sicherte sich über 200 Meter Freistil souverän den Titel und wurde oberbayrische Junioren-Meisterin. Über die 100 Meter Freistil legte sie noch eine Schippe drauf, verbesserte ihre persönliche Bestzeit und sicherte sich als Erste auch über diese Distanz den Titel. Zudem holte sie über 100 Meter Schmetterling als Dritte die Bronzemedaille.

Hug holte über 100 und 200 Meter Freistil jeweils den achten Platz und erschwamm sich über 100 Meter Schmetterling Platz sieben. Über die 200 Meter Schmetterling verpasste der Holzkirchner Schwimmer das Podest als Vierter nur um Haaresbreite. Für alle Teilnehmer war es ein sehr spannender Wettkampf, bei dem die Holzkirchner mit den gezeigten Leistungen rundum zufrieden waren.

Als Nächstes stehen beim Nachwuchs die Bayerischen Jahrgangs-Meisterschaften an. Für die Holzkirchner sind zudem Ludwig Huber, Lukas Rieß, Kai Bjarne Niederau und Louis McMullen Anfang August in Gera bei den Deutschen Meisterschaften der Masters am Start. Die vier Schwimmer werden sowohl in den Einzeln und erstmals auch als Staffel ins Becken gehen. ts