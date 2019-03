SG Graf Arco Valley bereit fürs Gauschießen

„Wir freuen uns auf die bevorstehenden 16 Tage“

Am Samstag ist es soweit: Das Gauschießen 2019 beginnt. Gastgeber ist dann 16 Tage lang die Schützengesellschaft Graf Arco Valley, die heuer ihr 185-jähriges Bestehen feiert.

Valley – Die Valleyer Schützen sind bereit: Am Samstag, 9. März, beginnt das diesjährige Gauschießen des Schützengaus Holzkirchen. Die SG Graf Arco Valley besteht heuer seit genau 185 Jahren, und hat sich daher als Ausrichter zur Verfügung gestellt. „Im Verein waren sich alle einig, auch wenn das Gauschießen mit reichlich Arbeit verbunden ist“, sagt Schützenmeister Magnus Epp. „Wir freuen uns nun auf die bevorstehenden 16 Tage.“

Die Valleyer Schützen leben und pflegen das Schießwesen – wie es Gauschützenmeister Valentin Portenlänger in seinem Grußwort beschreibt. Vor allem die Jugendarbeit mit den Jugendleitern Georg Epp und Benno Menge liegt der SG am Herzen, was sich auch beim Gaujugendschießen in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Doch auch der Zusammenhalt prägt den Verein. So ist es für alle Mitglieder selbstverständlich, gemeinsam für ein gutes Gelingen des Gauschießens zu sorgen. Schon in der Vorbereitungsphase konnte sich Schützenmeister Epp auf seine Mitglieder verlassen. Auch seitens der Gemeinde erhält die Schützengesellschaft viel Anerkennung für die Jugendarbeit sowie für das sportliche und gesellschaftliche Miteinander. So war es für Bürgermeister Andreas Hallmannsecker selbstverständlich, die Schirmherrschaft für das Gauschießen 2019 zu übernehmen. Zudem stiftete die Gemeinde die handgemalte Schützenscheibe des Valleyer Malers Michael Freundl.

Geschossen werden kann im Schützenheim Valley (im Rückgebäude des Bräustüberls) bis einschließlich Sonntag, 24. März. Die zwölf Stände sind täglich von 18 bis 22 Uhr sowie an den Wochenenden von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Die Anmeldung ist im Bräustüberl möglich. Schützenmeister Epp lädt aber nicht nur die Schützen aus den anderen Gauvereinen ein, sondern betont, dass sich auch die Valleyer Bürger gern rege beteiligen dürfen. „Wir wünschen allen Teilnehmern sportlich erfolgreiche und gesellige Stunden bei uns in Valley.“

mm