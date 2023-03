Sieg im Entscheidungsspiel: Holzis schaffen Klassenerhalt

Intensiver Abnützungskampf: Als es darauf ankam, stand die Holzi-Defensive mit Bennet Hein (vorne r.) stabil. © WED

Im entscheidenden Spiel wren die Basketballer des TuS Holzkirchen da und haben aller Voraussicht nach den Klassenerhalt in der Bezirksklasse geschafft.

Holzkirchen – Es war wohl die allerletzte Chance für Holzkirchens Basketballer auf den Klassenerhalt – und sie haben sie wahrgenommen. Mit 52:44 gewannen die Holzis das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen den TSV München Ost IV und werden damit wohl auch in der nächsten Saison in der Bezirksklasse an den Start gehen. Noch ist nicht klar, wie die beiden ausgefallenen Duelle mit Tabellenführer Jahn München II und dem Zweiten TSV Unterhaching II gewertet oder nachgeholt werden. Doch jetzt haben die Holzis ein Vier-Punkte-Polster und den direkten Vergleich auf ihrer Seite. Das sollte allemal reichen.

Welche besondere Bedeutung diese Partie für beide Teams hatte, war vor allem bis zur Halbzeit in jeder Aktion zu spüren. Defensiv mit allen Mitteln, die zur Verfügung standen, wurde auf beiden Seiten der Korb regelrecht verbarrikadiert. „Es war, zugegeben, ein richtig grausames Spiel bis zur Pause“, befand nicht nur TuS-Coach Christian Fascher. Das einzig Gute war, dass sein Team nach dem ersten Viertel 9:2 führte und auch zur Halbzeit noch mit 18:9 vorne lag. Auch wenn der Spielstand mehr einem Handball-Ergebnis ähnelte.

Nach der Pause bekamen die gut 50 Fans dann endlich auch mal Spielzüge und Korbaktionen zu sehen. Anfangs allerdings nur von den Gästen. Ein 11:0-Lauf der Ostler brachte sie sogar kurzfristig mit 20:18 in Front. Nach dem dritten Viertel war bei einem Stand von 26:25 noch alles offen und man musste schon mit dem Schlimmsten rechnen. „Irgendwann mussten unsere freien Würfe ja auch einmal fallen“, verzweifelte Fascher schon fast.

Im letzten Spielabschnitt sollte die Erlösung für Coach und Fans doch noch kommen. Gleich vier erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe in Serie von Konstantin Mittler und Jonas Kitterle brachten die Holzis mit 38:29 endgültig auf die Siegerstraße. Der Bann war also gebrochen – als es um alles ging, fanden Holzkirchens Würfe doch ihr Ziel. Das vierte Viertel holte sich der TuS deutlich mit 26:19 und sicherte sich damit den letztlich hoch verdienten Sieg.

„Ich bin heute einmal mehr mega stolz auf die Sieben, die in den letzten Spielen das Ding noch einmal herumgerissen haben“, freute sich Fascher mit seinem Team. „Die heimlichen Sieger heute waren aber die fünf Jungs von der Zweiten, die sich ohne Spielzeit selbstlos auf die Bank gesetzt und vierzig Minuten lang für Top-Stimmung gesorgt haben.“ Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – Münch. Ost IV 52:44 (18:9)

TuS: Mittler 16, Kitterle 10, Schneider 10, Hein 7, Siede 7, Goldammer 2, Akbal S., Akbal St., Dauer, Higuera, Kihm, Stroun.