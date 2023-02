Die Reiteralm verspricht Spannung - und die Strecke liegt Florian Wilmsmann

Florian Wilmsmann wurde Zweiter in der Quali. © DSV

Florian Wilmsmann gehört beim Skicross-Weltcup auf der Reiteralm zu den Siegkandidaten.

Hartpenning – Die Vorzeichen für Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) sind glänzend, wenn am Donnerstag und Freitag die Final-Heats beim Doppel-Weltcup auf der Reiteralm (Österreich) über die Bühne gehen. Unlängst hat er an selber Stelle zu Trainingszwecken zwei Europacups bestritten, bei dem auch einige andere Weltcup-Fahrer anderer Nationen mit am Start waren. Wilmsmann gewann den ersten Wettkampf und fuhr beim zweiten Crossbewerb er mit dem dritten Platz erneut aufs Podest: „Das war schon mal eine prächtige Einstimmung auf die Strecke, auch wenn der Kurs für den Europacup noch um einiges leichter war, als jetzt für den Weltcup.“

Doch auch die jetzt mit einigen größeren und höheren Elementen mehr bestückte Strecke nahe Schladming scheint dem Holzkirchner zu liegen. Gestern im ersten Qualifikationslauf für die Final-Heats am Donnerstag schloss er auf Rang zwei ab. Lediglich 0,05 Sekunden hinter dem Japaner Ryo Sugai. Die Quali für den zweiten Teil des Doppel-Weltcups ist für Mittwoch angesetzt.

Bei dem Ergebnis ist es kein Wunder, dass er sich von den zusätzlichen Schwierigkeiten begeistert zeigt: „Im Vergleich zu den Europacups haben sie sich noch ein paar wirklich coole Sachen einfallen lassen. Die Strecke macht auf mich einen wirklich guten Eindruck.“ Auch nach seinen ersten Trainingseindrücken, bei denen er auch Mal bei der Konkurrenz gespickt hat, ist er überzeugt, dass „das diesmal ein ziemlich enges Rennen werden wird“. Abgesehen davon, dass auch auf der Reiteralm viel davon abhängen wird, wie gut ihm die Starts gelingen werden, denkt er, „dass auch auf der Strecke noch Einiges zu holen ist“. Auch hat er auf dem gut 1,2 Kilometer langen Kurs einige Stellen ausgemacht, wo ein Überholvorgang möglich sein sollte.

Der Doppel-Weltcup auf der Reiteralm ist die letzte große Prüfung vor der Freestyle-Weltmeisterschaft, die vom 19. Februar bis zum 3. März in Bakuriani (Georgien) über die Bühne gehen wird. In guter Erinnerung dürfte Florian Wilmsmann dabei der Skiort im Kaukasus sein. Als dort vor zwei Jahren erstmals ein Skicross-Weltcup ausgetragen wurde, fuhr er nach ganz vorne und gewann den Wettbewerb. Es war sein erster Weltcup-Sieg überhaupt. esc