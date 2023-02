Wilmsmann auf der Reiteralm: Dominiert, aber nicht gewonnen

Vom Start weg war Florian Wilmsmann auf der Reiteralm gut unterwegs. © Ewald Scheitterer

Florian Wilmsmann dominiert den Skicross-Weltcup auf der Reiteralm, scheidet aber beide Male nach einem Fehler im Halbfinale aus.

Hartpenning – Von den Resultaten her brachten die Fahrten des Skicrossers Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) in den beiden Weltcup-Rennen auf der Reiteralm (Österreich) zweimal dasselbe: ausgeschieden im Halbfinale, Sieg im kleinen Finale – Platz fünf. So kam auch der Waakirchner deutsche Nationalcoach Peter Stemmer zu dem bitteren Fazit: „Der Wilmsi hat beide Weltcups klar dominiert und schmeißt dann zweimal das Halbfinale weg. Der hätte eigentlich beide Male ins Finale fahren müssen.“

Dass sich das 27-jährige Skicross-Ass selbst am meisten ärgert, steht außer Zweifel: „Die Starts haben gut funktioniert, die Strecke hat mir getaugt und dann unterlaufen mir zwei so unnötige Fehler.“ Wie stark der Oberlandler eigentlich gefahren ist, zeigt schon der Überblick über all seine Heats an den beiden Wettkampf-Tagen auf der Crossstrecke nahe Schladming. Bis auf die beiden Halbfinals hat er inklusive der beiden kleinen Finals“ jedes Mal einen Start/Ziel-Sieg hingelegt, ist dem Feld einfach vorausgefahren.

Weder dem Kanadier Kevin Drury, noch dem Schwede Frederik Nilsson, noch dem Franzosen Morgan Guipponi ließ er im Achtelfinale am Donnerstag eine Chance. Nämliches Spiel im Viertelfinale, wo er sich neben Drury noch gegen den Italiener Frederico Tomasoni und den Kanadier Kristofor Mahler durchsetzte. Es war dann die sogenannte Waldkurve wo er etwas zu weit nach links und damit in den eher weichen Schnee geriet. „Deshalb hat ihm dann beim nächsten Element, der Pyramide, der Speed gefehlt, er ist zu kurz gesprungen und zwei Mann sind sofort an ihm vorbeigefahren“, hatte Stemmer beobachtet. Dass Wilmsmann neben dem Schweden David Mobaerg, dem späteren Sieger, und Drury auch noch vom Schweizer Joos Berry überholt worden ist, spielte dann auch keine Rolle mehr. Im Rennen um Platz fünf zeigte Wilmsmann Berry, Tyler Wallasch (USA) und Marc Bischofsberger (Schweiz) die Sporen.

Ähnlich souverän wie am Vortag machte der Holzkirchner dann am Freitag weiter und fuhr im Achtelfinale dem Briten Oliver Davies und den Schweden Erik Mobaerg sowie Elliott Baralo einfach davon. Keine Chance ließ er dann auch im Viertelfinale Davies sowie den Kanadiern Drury und Howden Reece. Er kam dann im Halbfinale hinter Wallash als Zweiter in die erste Kurve. Just an der Stelle, an der er am Donnerstag ausgeschieden war, gelang es ihm sogar den US-Boy zu überholen. „Doch in der vorletzten Kurve war er sich einfach schon zu sicher, dass er den Heat gewinnt, einen Augenblick unkonzentriert und macht den entscheidenden Fehler“, beschreibst Stemmer. Wilmsmann selbst meint, dass er „dem Briten nicht auf die Skienden fahren wollte. Da hab ich kurz nicht aufgepasst und schon war es durch.“ Mit der entsprechenden Wut im Bauch legte er im kleinen Finale wieder einen mehr als souveränen Start/Ziel-Sieg hin.

„Vielleicht sogar ein gutes Omen für die WM im georgischen Bakuriani“, hofft der deutsche Cross-Nationaltrainer, „wenn er mit einem gewissen aggressivem Gefühl dorthin fährt.“ esc