Wilmsmann das erste Mal auf dem Podest

„Das war ein echt cooles Wochenende“

von Ewald Scheitterer schließen

Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Skicrosser Florian Wilmsmann auf dem Podest. Der zweite Platz am Feldberg war „der logische Erfolg seiner Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre“, sagt der Bundestrainer.

Feldberg – Der Feldberg scheint den Landkreis-Crossern zu liegen. Nachdem im Hochschwarzwald am vergangenen Wochenende Snowboardcrosser Konstantin Schad auf Platz zwei fuhr (wir berichteten), tat es ihm am Samstag Skicrosser Florian Wilmsmann gleich. Der Holzkirchner vom TSV Hartpenning holte beim Heimweltcup den ersten Podestplatz seiner jungen Karriere.

„Das war ein echt cooles Wochenende“, sagt der 23-Jährige nach dem größten Erfolge seiner Karriere. Am Samstag raste er hinter dem Schweizer Ryan Regez auf Platz zwei des Klassements. Am gestrigen Sonntag gewann Wilmsmann das kleine Finale und wurde Fünfter. Somit stellte er erfreut fest: „Die Heim-Weltcups waren für mich ein voller Erfolg. Viele Zuschauer, tolle Stimmung – ein super Wochenende.“

Dabei war es überaus diffizil, auf der Strecke am höchsten Berg des Hochschwarzwalds (1400 Meter) eine gute Figur abzugeben, da der Kurs wenig spektakulär und darüber hinaus relativ kurz war. „Wenn du dort einen guten Start erwischt hast, dann hattest du die halbe Miete bereits in der Tasche.“ Und die Starts von Wilmsmann klappten ausgezeichnet. So fuhr er am Samstag bereits im Achtelfinale gegen Jean-Frédéric Chapuis (Frankreich), seinen Allgäuer Mannschaftskollegen Tobias Müller (SC Fischen) und den Schweizer Armin Niederer einen Start-/Ziel-Sieg ein. Auch im Viertelfinale ließ der 23-Jährige nichts anbrennen.

Ab da begann dann das Duell Wilmsmann gegen Regez, die sich stets auf den Plätzen eins und zwei abwechselten. Zuerst hatte der Schweizer die Nase vor dem Holzkirchner, Chapuis und Timo Müller (Schweiz) blieben auf der Strecke. Im Halbfinale schlug Wilmsmann zurück. Er gewann, Regez wurde Zweiter und Mannschaftskollege Daniel Bohnacker (SC Gerhausen) sowie Daniel Traxler (Österreich) schieden aus.

Schon etwas nervös ging Wilmsmann anschließend in das erste große Finale seiner Karriere. Doch auch diesmal klappte der Start vorzüglich. Er ließ Kevin Drury (Kanada) sowie den Schweizer Alex Fiva hinter sich und musste diesmal Regez den Vortritt lassen. Der Rest war nur noch unbeschreiblicher Jubel inmitten der begeisterten Zuschauer. Doch die Feierlichkeiten am Abend hielten sich stark in Grenzen, denn am Sonntag stand der zweite Heim-Weltcup auf dem Programm.

Und Wilmsmann machte da weiter, wo er tags zuvor aufgehört hatte. Schnell eroberter er im Achtelfinale nach dem Start die Spitzenposition und ließ Brant Crossan (USA), Jonas Lenherr (Schweiz) sowie dem Slowenen Filip Flisar keine Chance. Das erste Fotofinish gab’s dann im Viertelfinale. Abgeschlagen waren erneut Crossan und Mannschaftskollege Bohnacker.

Nach Auswertung des Zielfotos ging Wilmsmann als Sieger zusammen mit dem Österreicher Robert Winkler ins Halbfinale. Letzterer setzte sich in der nächsten Runde rasch vom Feld ab, und es entwickelte sich ein spannendes Duell zwischen dem Holzkirchner und Chapuis. Zwar überholte der Deutsche den Franzosen in der Negativ-Kurve, doch im erneuten Fotofinish lag Chapuis um zwei Handbreit vorne. „Ich war etwas zu weit auf Winkler aufgefahren, verlor etwas Speed und da hat mich Chapuis auf der Zielgeraden noch abgefangen“, bedauert Wilmsmann. Im anschließenden kleinen Finale allerdings fuhr er erneut einen klaren Start-/Zielsieg ein.

„Den Start im Halbfinale hat der Wilmsi heute leider nicht so konsequent erwischt“, hatte Heli Herdt, der Sportliche Leiter der deutschen Skicrosser, beobachtet. „Insgesamt gesehen, waren aber seine tollen Leistungen der logische Erfolg seiner Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre. Hut ab.“

esc