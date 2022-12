Florian Wilmsmann fährt in Innichen krankheitsgeschwächt ins kleine Finale

Einen guten Start ist Florian Wilmsmann (vorne) in den Weltcup in Innichen gelungen. Doch am Donnerstag biss er sich im Viertelfinale die Zähne aus. © Ewald Scheitterer

Krankheitsgeschwächt startet Florian Wilmsmann beim Doppel-Weltcup in Innichen und fährt einmal ins kleine Finale.

Großhartpenning – Keine großen Hoffnungen auf gute Platzierungen hatte sich der Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) gemacht, als er zuletzt halbkrank nach Innichen in Südtirol zum Doppel-Weltcup anreiste. Selbst als im Hoch-Pustertal das erste Training angesetzt war, musste er noch das Bett hüten. „Unter diesen Voraussetzungen waren meine Resultate hier ganz in Ordnung“, meint der 26-Jährige nicht unzufrieden. Dem Einzug ins kleine Finale am Mittwoch und dort dann Platz sieben, ließ er gestern noch einen zehnten Rang beim zweiten Weltcup in Innichen folgen.

In Folge der gesundheitlichen Beeinträchtigungen hatten ihm schon am ersten Wettkampf-Tag ein paar Körner gefehlt, um im kleinen Finale noch einmal voll angreifen zu können. Ansonsten war es da für ihn wirklich gut gelaufen, bis ihn ein Sekundenbruchteil der Unaufmerksamkeit aus der Bahn warf. So fädelte er im Halbfinale ein und schied aus.

„Am Donnerstag lief es eigentlich ausgezeichnet“, sagt der Holzkirchner: „Es gelangen mir gute Fahrten nach guten Starts.“ So war er im Achtelfinale als Zweiter in die erste Kurve gekommen. Doch schon wenige Meter später war es ihm gelungen, den Schweden Erik Mobaerg zu überholen und von da ab fuhr er souverän als Nummer eins bis ins Ziel. Beim Viertelfinale dann kam er als Dritter in die erste Kurve. Hier führte der Japaner Ryo Sugai vor dem Schweizer Joos Berry, während der Kanadier Kristofor Mahler für den Ausgang des Heats keine Rolle spielte. Doch auch an dem Eidgenossen biss sich Wilmsmann diesmal die Zähne aus: „Ich war dem die ganze Zeit an den Skienden dran, habe aber keine Lücke gefunden, um ihn zu überholen. Da hat der Schweizer seine Position wirklich gut verteidigt.“ Damit passierte der Oberbayer als Dritter die Ziellinie und schied aus.

Nationaltrainer Stemmer zufrieden

Angetan zeigte sich auch Peter Stemmer, der Skicross-Nationalcoach aus Waakirchen, von den Leistungen seiner männlichen Weltcup-Fahrer: „Die Burschen haben hier in Innichen gezeigt, dass sie gut fahren und mit der internationalen Weltspitze auch gut mithalten können. Es sind lediglich Kleinigkeiten, die jeweils entscheidend sind, ob einer ganz nach vorne kommt oder sich mit einer ordentlichen Platzierung zufriedengeben muss.“

Einem besonderen Siegergeschenk kommt in Innichen große Bedeutung zu. So gibt es dort für die schnellsten Skicrosser ein 2,7 Kilo schweres Stück original Südtiroler Speck. Da so ein Schmankerl bis einschließlich Platz zehn ausgegeben wird, durfte auch Florian Wilmsmann zwei Speckfransen mit nach Hause nehmen: Jetzt kann das Christkind auch im Hause Wilmsmann bedenkenlos kommen.