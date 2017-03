Wilmsmann hat mit Bravour bestanden

Skicross: Weltcup

Florian Wilmsmann beendet seine erste Saison im Skicross-Weltcup auf Platz 39. Dafür gibt‘s ein Lob von Nationaltrainer Peter Stemmer und einen Startplatz bei der WM.

Blue Mountain/Hartpenning – Auf der Erfolgsleiter eines jungen Skicrossers sind mehrere Sprossen zu überwinden: Am Anfang steht da die Nominierung für ein Weltcup-Rennen. Das hat Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) im Frühwinter 2016 eher zufällig geschafft, da die deutsche Cross-Nationalmannschaft der Männer verletzungsbedingt ziemlich ausgedünnt war. „Für den Flo haben wir die Saison eher als Lehrjahr gesehen. Das hat er aber mit Bravour bestanden“, sagt Nationalcoach Peter Stemmer aus Waakirchen.

Die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter für einen Jungspund im Skicross ist dann der Qualifikationslauf, um sich das Startrecht für die jeweiligen Finalheats der internationalen Top-32 Fahrer zu sichern. Auch das meistert der 21-Jährige mittlerweile ganz ausgezeichnet. „Er hat sich heuer fast jedes Mal für das Finale qualifiziert – wirklich toll“, urteilt der zufriedene Trainer.

Jetzt steht die nächste Sprosse an: Die erste Runde, also das Achtelfinale, in einem Weltcup-Rennen zu überstehen. Daran hapert es bei Wilmsmann noch. Auch am Wochenende scheiterte er als Vierter beim Weltcup-Finale im kanadischen Blue Mountain am Kanadier David Duncan, am Schweden Viktor Andersson und am Amerikaner Brant Crossan. „Insgesamt passt es so, wie der Flo es macht. Im Detail muss er halt noch ein bisschen dazu lernen, weniger kleine Fehler machen, “ sagt Stemmer. Der Nationaltrainer hat dafür Verständnis, dass der Athlet manchmal schon enttäuscht ist, weil er mehr von sich erwartet. „Und der gesunde Ehrgeiz ist auch gut so. Dann stellt sich der Erfolg ganz von alleine ein.“ So wurde Wilmsmann schließlich in Blue Mountain auf Rang 28 gewertet und steht so nach seinem ersten Weltcup-Jahr mit 65 Punkten auf Platz 39 der Rangliste.

Eine zusätzliche Stufe der Erfolgsleiter hat Wilmsmann aber mit der Nominierung für die kommende Cross-WM in der spanischen Sierra Nevada erklommen. Dort will er am Samstag, 18. März, den nächsten Versuch starten, über die ersten 32 hinauszukommen. Dies dürfte ihm bei der anschließenden Junioren-WM der Skicrosser in Val Malenco (Italien) Anfang April freilich wesentlich leichter fallen.

Ewald Scheitterer