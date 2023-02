Vize-Weltmeister Florian Wilmsmann

Da ist die ersehnte Medaille: Mit Silber um den Hals strahlte Florian Wilmsmann nach den WM-Finals in Bakuriani. © Louis Strohkendl/STR Media

Skicrosser Florian Wilmsmann ist Vize-Weltmeister. In Bakuriani raste der Athlet vom TSV Hartpenning zu Silber.

Hartpenning – Es ist der schönste und größte Erfolg, den jemals ein deutscher Skicrosser bei einem Großereignis erreicht hat: Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) wurde gestern in Bakuriani (Georgien) Vize-Weltmeister hinter dem italienischen Überraschungssieger Simone Deromedis. Die Finals waren wetterbedingt von Samstag auf Sonntag verschoben worden.

„Ich habe mir das Podium für den besten Tag aufgehoben“, sagte der frischgebackene Silbermedaillen-Gewinner: „Ich wusste, dass ich hier gut Skifahren kann und dass ich über die gesamte Saison zu den Besten gehöre.“ Das gute Skifahren in Bakuriani hat er ja bereits vor zwei Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er an selber Stelle die Generalprobe und erstmals ein Weltcup-Rennen gewann.

Vom Achtelfinale an lieferte der Holzkirchner eine überzeugende Vorstellung ab, als er sich gleich im ersten Heat als Zweiter hinter dem Schweizer Joos Berry gegen den Japaner Ryuto Kobayashi und seinen Garmischer Teamkollegen Niklas Bachsleitner durchsetzte. Richtig eng war es dann zwischen Platz eins und zwei im Viertelfinale geworden. Hier musste das Zielfoto zwischen dem Schweden Erik Mobaerg und dem 27-jährigen Deutschen entscheiden. Keinen Einfluss auf das Weiterkommen in die nächste Runde hatten da der Österreicher Matthias Graf und der Schweizer Berry.

Lediglich auf Platz zwei kam Wilmsmann dann im Halbfinale in die erste Kurve. Doch kurze Zeit später konnte er Mobaerg überholen, setzte sich an die Spitze des Feldes und verteidigte diesen Platz auch erfolgreich bis ins Ziel. Brady Leman (Kanada) und Bastien Midol (Frankreich) blieb da lediglich der Platz im sogenannten kleinen Finale.

Wilmsmann fällt zurück und kämpft sich auf Platz zwei

Der Kanadier Howden Reece hatte anfangs im WM-Finale geführt, Wilmsmann lag knapp dahinter. Als dann ein Sprung zu kurz geriet und Wilmsmann noch in der Luft korrigieren musste, verlor der Deutsche an Speed, wurde von Deromedis überholt und fiel auf Platz drei zurück. Doch dann unterliefen Reece einige kleinere Fehler und er wurde bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Wilmsmann hingegen verteidigte seinen Silberplatz souverän bis ins Ziel, wo der Jubel groß war. Schließlich war es dem Holzkirchner bisher bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen nicht gelungen, sein Potenzial abzurufen. Bis zum gestrigen Sonntag in Georgien.

Im anschließenden Team-Bewerb gingen Daniel Maier und Niklas Bachsleitner für Deutschland an den Start. Sie konnten allerdings in den Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen.