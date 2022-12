Wilmsmann peilt guten Jahresabschluss auf neuer Strecke in Innichen an

Teilen

Florian Wilmsmann beim Weltcup in Innichen. © Ewald J.Scheitterer

Vor dem letzten Weltcup des Jahres in Innichen gibt sich Skicrosser Florian Wilmsmann angriffslustig.

Großhartpenning – Der Doppel-Weltcup im Südtiroler Innichen beschließt auch heuer wieder die Saison der Skicrosser vor der Weihnachtspause. Bereits am Sonntag ist der internationale Skizirkus in dem beschaulichen Ort im Hoch-Pustertal angereist und hatte am Montag eine erste Gelegenheit, die leicht abgeänderte Streckenführung zu testen. Auch Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning), das Skicross-Ass des Skiverbands Oberland, konnte die Neuerungen ausprobieren. Sein Fazit: „Das schaut schon mal ganz gut aus.“

Bislang war Wilmsmann der ganz große Wurf in Innichen noch nicht gelungen, auch wenn der Haunold, der Hausberg der Südtiroler Gemeinde, seit vielen Jahren in Sachen Skicross als „Berg der Deutschen“ geführt wird. Dies geht vornehmlich auf das Jahr 2016 zurück, als Tim Hronek (SV Unterwössen) dort auf den zweiten Platz gerast war und gleichzeitig die Lenggrieserin Heidi Zacher bei den Frauen beide Weltcups gewonnen hatte.

Wilmsmanns bestes Jahr dort war 2019, als er die Plätze zwei und sechs einfuhr. Ansonsten waren seine Resultate in Innichen eher unterdurchschnittlich. Doch der Holzkirchner hofft, dass bei ihm heuer auch im Hoch-Pustertal der Knoten aufgeht. Genauso wie bereits geschehen beim Nacht-Sprint-Weltcup im Schweizer Arosa, wo der 26-Jährige heuer eine ausgezeichnete Vorstellung ablieferte.

Finalheats am Mittwoch und Donnerstag

1100 Meter lang ist die neue Cross-Strecke in Innichen bei einer Höhendifferenz von 275 Metern, bestückt mit zehn spektakulären Elementen, die den besten Skicrossern der Welt konditionelle Stärke und technische Raffinesse abverlangen wird. Komplett umgebaut wurde auf Wunsch der Athleten die Startsektion, die nun etwas weniger hoch ist. Ein weiteres neues Element ist der fünffache Dragonback im Mittelteil. Dabei handelt es sich hier um fünf aufeinanderfolgende Wellen, welche entweder überfahren oder übersprungen werden – je nach gewählter Taktik.

Die Qualifikationsläufe für die beiden Weltcup-Finalheats am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Dezember, sind bereits für den heutigen Dienstag terminiert. Dabei wird die Quali für den ersten Weltcup ab 10.45 Uhr gestartet. Ab 13 Uhr gehen die Athleten der elf teilnehmenden Nationen in die Quali für den zweiten Tag.

Bereits zum 13. Mal wird die höchste Wettkampfserie der „Formel 1 des Skisports“ in der letzten Woche vor Weihnachten am Haunold über die Bühne gehen. Und Florian Wilmsmann ist guten Mutes: „Eigentlich passt hier alles. Die Strecke ist in einem super Zustand, und ich bin voll motiviert, heuer wieder anzugreifen.“ esc