Wilmsmann vor Saisonstart: „Ich bin voll fit“

Teilen

Bereit für die neue Saison: der Holzkirchner Skicrosser Florian Wilmsmann. © Ewald Scheitterer

Der Holzkirchner Skicrosser Florian Wilmsmann startet in Val Thorens in die neue Weltcupsaison. Er fühlt sich bereit.

Großhartpenning – Absolut zufrieden ist Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) mit seiner Form so kurz vor dem Auftakt zum Doppel-Weltcup im französischen Val Thorens am Donnerstag und Freitag. „Alle im Team freuen sich auf den Start in die Weltcupsaison. Nach den Monaten des Trainings und der Vorbereitung ist es jetzt Zeit für Wettkämpfe“, berichtet auch Heli Herdt, der Sportliche Leiter der deutschen Skicrosser, von einer prächtigen Stimmung im Team.

Dazu hat sicher auch das gute Abschneiden der deutschen Crosser beim traditionellen ersten inoffiziellen Vergleichskampf auf dem Pitztaler Gletscher beigetragen. Dort wurden an zwei Tagen die Österreichische Staatsmeisterschaft und ein Europacup ausgetragen. „Bei der Staatsmeisterschaft bin ich hinter dem Österreicher Mathias Graf und dem Schweizer Jonas Lenherr bei starker internationaler Konkurrenz mit Rang drei gleich aufs Podium gefahren. Das passt absolut“, berichtet Wilmsmann. Nach diesem sehr guten Resultat beschränkte er sich dann an Tag zwei auf dem Pitztaler Gletscher mit der Rolle des Vorläufers.

„Ich bin voll fit, gesund und konnte den Sommer über ohne Krankheit oder Verletzung trainieren. Mit diesen Voraussetzungen habe ich es geschafft, sowohl meine Kondi-, als auch meine Kraftwerte weit zu verbessern. Damit gehe ich nun völlig entspannt in die Saison, da ich weiß, wie gut ich trainiert habe“, blickt er gespannt auf die beide Rennen in Val Thorens voraus.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Wilmsmann in Quali 14. und 19.

Die Strecke im Trainingszentrum der französischen Cross-Nationalmannschaft bildet einen fixen Bestandteil im Weltcup-Kalender. Daher ist sie auch den deutschen Ski-Rennläufern gut bekannt. Da ist jeder mit den Kriterien gut vertraut, wobei keine größeren Überraschungen zu erwarten sind. „Val Thorens ist ein Klassiker im Skicross. Den Kurs dort mag ich richtig gerne“, bestätigt der 26-jährige Holzkirchner, der dort im Vorjahr zum Auftakt auch gleich auf Position drei gerast war. Er weiß: „Oben im Flachteil der Strecke heißt es, Speed aufbauen. Den muss man dann mitnehmen und unten raus die Negativkurve – eine der Schlüsselstellen – gut meistern. Ich bin gespannt, wie sie die Negativkurve heuer bauen.“

Das konnte er bereits am Dienstag beim Qualifikationslauf zum ersten Weltcup am Donnerstag feststellen. Hier belegte Wilmsmann Rang 14. In gestrigen Quali für den Bewerb am Freitag wurde er 19.

Für den Holzkirchner bietet der Winter 2022/23 zwei Highlights. Zum einen die Freestyle-WM Ende Februar im georgischen Bakuriani und dann noch der deutsche Heimweltcup, der Anfang März in Oberwiesenthal geplant ist. „Man hört, die Veranstalter dort sind richtig motiviert, ein cooles Event auf die Beine zu stellen. Da freuen wir uns schon alle drauf.“

Doch jetzt steht erst einmal der Weltcup-Auftakt in Val Thorens vor der Tür.