Wilmsmann will die Idre-Pleiten vergessen machen

Auf die richtige Linienwahl kommt es auch beim Skicross-Weltcup in Idre Fjälls an. Florian Wilmsmann, hier in Innichen, verpasste in der Quali einen Platz unter den besten Zehn. © Ewald Scheitterer

Zwei Weltcups warten auf Skicrosser Florian Wilmsmann im schwedischen Idre. Die Strecke gehört allerdings nicht zu seinen Favoriten.

Hartpenning – Leichte Veränderung des Kurses im schwedischen Idre Fjälls hat Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) bei einer ersten Besichtigung ausgemacht. Aber „prinzipiell ist die Charakteristik der Strecke erhalten geblieben“, berichtet Heli Herdt, der Sportliche Leiter im Deutschen Skiverband (DSV) für diese Disziplin. Das heißt: Auch heuer ist der Knackpunkt der Strecke eine überlange Zielgerade, die mit zahlreichen Wellen und Sprüngen gespickt ist. „Die leicht abgeänderte Kursführung wird es nicht ausmachen“, weiß auch der 26-jährige Holzkirchner, der in den Vorjahren bislang zumeist so seine Probleme mit dem speziellen schwedischen Kurs hatte.

Dennoch freut er sich, dass nach der relativ langen Weihnachtspause, nicht zuletzt bedingt durch den allgemeinen Schneemangel in den Alpen, jetzt wieder zwei Weltcups auf dem Programm stehen. So sind die deutschen Skicrosser bereits in der vergangenen Woche nach Aare in Schweden geflogen – in erster Linie, um endlich wieder Schneetraining absolvieren zu können. Zuvor hatten sie lediglich eine knackige Kondi-Einheit, ganz untypisch für die Jahreszeit, einlegen können. Bei zwei Trainingswettkämpfen in Aare gewann der Oberlandler einmal und landete im zweiten auf Rang 20.

Die Qualifikationsläufe für die beiden Final-Heats in Idre Fjälls sind für Donnerstag und Freitag geplant, die Final-Heats selbst am Samstag und am Sonntag. Die Witterung in Schweden ist zwar durchaus winterlich, aber derzeit ziemlich wechselhaft. So sind Programmverschiebungen nicht auszuschließen. In der Qualifikation am Donnerstag landete der Holzkirchner auf Platz 19 und hat sich problemlos einen Platz in den Final-Heats am Samstag gesichert.

Taktische Zielgerade

Florian Wilmsmann denkt auf jeden Fall nicht mehr an die Pleiten der Vorjahre und will heuer wieder „voll angreifen. Ich bin gesund, fühle mich voll fit und bin vor allem überaus motiviert.“ Er weiß, dass vor allem die lange Schlussgerade in Idre viele taktische Entscheidungen verlangt, wie die Sprünge und Wellen am besten und vor allem am schnellsten ohne großen Speedverlust zu bewältigen sind. Andererseits bietet sich hier aber auch eine Fülle an guten Überholmöglichkeiten. Deshalb ist auch wichtig, gut durch die beiden großen Kurven am Anfang zu kommen, um entsprechend Speed aufbauen zu können.

Das ZDF überträgt Zusammenfassungen der beiden Skicross-Weltcups: am Samstag gegen 14.35 Uhr und am Sonntag gegen 16.20 Uhr. esc