Florian Wilmsmann peilt erstes Top-Resultat bei Großereignis an

Auf Zweikämpfe muss sich Florian Wilmsmann auch bei der WM einstellen. © Ewald J.Scheitterer

Skicrosser Florian Wilmsmann peilt bei der WM in Bakuriani sein erstes Top-Resultat bei Großereignis an.

Hartpenning – Auf mittlerweile 79 Starts bei Weltcup-Rennen kann Skicrosser Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) zurückblicken, seit er 2016 in Arosa erstmals international durchstartete. Siebenmal stand er dabei auch bereits auf dem Podium. Nur bei den Großevents will es bei ihm nicht so recht funktionieren.

Zweimal ging er bei Olympischen Spiele an den Start, beide Male landete er jenseits von Rang 20. Schon dreimal trat er bei Weltmeisterschaften an. Hier war sein bislang bestes Resultat Platz elf, den er 2019 in Solitude (USA) erreichte. An dieser eher mäßigen Bilanz will er jetzt im georgischen Bakuriani arbeiten, wo aktuell die Freestyle-WM 2023 angesagt ist. „Ich bin gesund und fit, die Stimmung im Team ist wirklich super, und auch das Hotel ist cool“, sagt der Holzkirchner, der ungeduldig darauf wartet, dass der Wettkampf endlich losgeht.

Von den Problemen, über die seitens der alpinen Snowboarder in Bakuriani geklagt worden war (wir berichteten), hat er nichts mitbekommen: „Aber die sind ja auch auf einem anderen Hang gefahren. Unsere Strecke ist ähnlich der, wie hier beim Testevent im Jahr 2021. Die ist nur im unteren Teil etwas länger geworden.“ Lediglich das Wetter spielt nicht so recht mit: „Bislang war es recht windig, und heute musste wegen Schneefalls die Quali abgesagt werden“, berichtete Wilmsmann gestern. In den Tagen zuvor konnten die Athleten wegen der heftigen Windböen kein Renntempo gehen.

Wilmsmann gewann 2021 in Bakuriani

Der Qualifikationslauf, den das deutsche Cross-Ass als „erste wirkliche Standort-Bestimmung hier“ sieht, soll nun am Freitag ausgetragen werden. Die Final-Heats wurden auf verschoben, das sogenannte auf Sonntag. „Richtig Gas geben und darauf hoffen, dass dabei auch einer der vorderen Plätze rausspringt“, hat sich der 27-Jährige vorgenommen.

Zuversicht schöpft er dabei aus seiner heuer sehr stabilen Leistungskurve mit etlichen guten Plätzen. Auch wenn er im Winter 2022/23 bei Weltcup-Rennen noch nicht auf dem Podium stand, rangiert er in der aktuellen Skicross-Weltrangliste als bester Deutscher auf Platz vier. Es könnte daher gut möglich sein, dass Wilmsmann bei der WM nicht nur im Einzel, sondern auch im Teamevent zum Zug kommt, wo pro Nation jeweils ein Herr und eine Dame an den Start gehen. „Wer bei uns startet, wird erst kurzfristig festgelegt, und es hängt natürlich von der Leistung im Einzel ab. Allerdings könnte ich schon dabei sein.“

Zuversicht auf eine gute Platzierung hat der „Wilmsi“, wie er in der deutschen Mannschaft genannt wird, auch aus einem anderen Grund: Zwei Weltcups hat er bislang in seiner Cross-Karriere gewonnen. Einen davon 2021 in Bakuriani. Es war sein erster. Vielleicht gelingt ihm in Georgien auch das erste WM-Top-Resultat.