Skicrosser Florian Wilmsmann endlich wieder vorne

Starke Quali in Innichen

von Ewald Scheitterer schließen

Es geht doch: Skicrosser Florian Wilmsmann vom TSV Hartpenning fährt bei der Quali zum Weltcup von Innichen auf Platz zwei.

Innichen – Es scheint tatsächlich etwas dran zu sein, wenn der Streckensprecher bei den Skicross-Weltcups im Südtiroler Innichen deren Hausberg Haunold als „Berg der Deutschen“, bezeichnet. Schon mehrfach standen hier deutsche Skicrosser auf dem Podium. Und auch Heli Herdt, der Sportliche Leiter der Skicrosser im Deutschen Skiverband (DSV) sagt: „Innichen, das ist für uns so etwas wie ein heimlicher Heim-Weltcup.“

Florian Wilmsmann mit deutschen „Innichen-Virus“ infiziert

Jetzt ist der internationale Tross wieder im Hoch-Pustertal angekommen, und die Skicrosser haben bereits ihre ersten Trainingsfahrten und vor allem am Freitag den Qualifikationslauf hinter sich gebracht. Und der ist Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) ausgezeichnet gelungen. Er, der in der laufenden Saison 2019/20 bislang zwar einige gute, aber noch keine sehr guten Resultate eingefahren hat (wir berichteten), scheint auch vom „deutschen Innichen-Virus“ infiziert worden zu sein. Mit einer überaus beherzten Fahrt rauschte der Holzkirchner über den mit 42 Elementen gespickten 1,3 Kilometer langen Kurs herunter. Am Ende ordnete sich der 23-Jährige auf Rang zwei ein. Lediglich der Kanadier Kevin Drury war da noch um 26 Hundertstelsekunden schneller.

Florian Wilmsmann darf sich Startgate aussuchen

Damit steht Wilmsmann zum Start der Final-Heats am Samstag und am Sonntag jeweils an erster Stelle und kann sich vor allem das Startgate mit der besten Position aussuchen. „Meine Form war schon in den letzten Rennen ganz gut“, sagt Wilmsmann. „Und heute ist es mir gelungen, die guten Trainingsleistungen auch in der Qualifahrt umzusetzen.“

esc