Skicrosser Florian Wilmsmann greift in Olympische Winterspiele ein

Florian Wilmsmann muss auf den Punkt liefern. © DSV

Genau eine Chance hat Skicrosser Florian Wilmsmann bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf eine Medaille. Er gehört zum Kreis der Favoriten.

Holzkirchen – So richtig ernst wird es für die deutschen Skicrosser erst am Freitag, am frühen Morgen deutscher Zeit. So kann der Holzkirchner Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning) seinen Aufenthalt in China im olympischen Dorf von Zhangjiakou bislang in vollen Zügen genießen. „Die ersten Tage hier waren echt cool, richtig lässig“, berichtet der 25-Jährige. Lediglich etwa eine Viertelstunde benötigt das Shuttle von der Unterkunft bis zu den Wettkampfstätten der Biathleten, Langläufer und Skispringer. „Das haben wir auch reichlich genutzt und uns einige Wettkämpfe live angeschaut. Die Chinesen habe hier schon echt geile Anlagen hingestellt.“

In derselben Unterkunft sind zusammen mit den Skicrossern auch die Langläufer und die nordischen Athleten untergebracht, sowohl die deutschen als auch die einiger anderer Nationen. „Insgesamt herrscht hier eine ganz entspannte, wirklich gute Stimmung.“ Die nationalen Crosser haben Einzelzimmer, wobei immer zwei miteinander verbunden sind, das von Wilmsmann mit dem des Garmischers Niklas Bachsleitner. Auch in Sachen Verpflegung hat der Holzkirchner keine Beschwerden. „Das passt schon. Außerdem haben unsere Biathleten einen eigenen Koch dabei. Das ist immer ein Highlight, wenn wir dort eingeladen sind.“

Rein sportlich gibt’s für den Oberbayern keine großen Überraschungen. „Der Kurs ist sehr ähnlich mit dem des Weltcups im November 2021. Da wurden in der Zwischenzeit lediglich Kleinigkeiten verändert“, schildert Wilmsmann seine ersten Trainingseindrücke von der Strecke, die auf einer Höhe zwischen 2048 und 1881 Meter über Normalnull liegt. Dabei bestätigt er noch einmal, dass er ja bereits bei dem pre-olympischen Wettkampf im November des Vorjahrs „sehr gut zurechtgekommen“ sei und dann ja auch bekanntlich das „kleine Finale“ gewonnen hat. Allerdings hat der 1240 Meter lange Kurs auch seine Tücken. „Wichtig sind hier vor allem optimale Starts. Die verzeihen keinen Fehler. Wenn du den Start verhaust bist du nämlich gleich ziemlich weit weg von der Konkurrenz.“

Finalläufe ab 7 Uhr

Während für die Skicross-Frauen bereits am Donnerstag der olympische Wettkampf angesetzt ist, sind die Männer erst am Freitag gefordert. Ab 4.45 Uhr deutscher Zeit für die Qualifikationsläufe und ab 7 Uhr für die Final-Heats. Die Qualifikationsläufe haben mit einer Qualifikation im eigentlichen Sinn allerdings relativ wenig zu tun, da insgesamt nur 32 Athleten am Start sind. Damit wird in der Quali lediglich ermittelt, wer gegen wen in den Achtelfinal-Heats fahren wird.

Dass auch für Florian Wilmsmann der Gewinn einer Medaille ganz oben auf der Wunschliste steht, ist logisch. Die Voraussetzungen dafür sind auch nicht schlecht: „Ich fühle mich auf der olympischen Strecke richtig gut und es macht großen Spaß, hier zu fahren“, sagt der nominell beste deutsche Skicrosser. Somit wäre alles bestens gerichtet, wären da nicht die gewohnten Unwägbarkeiten dieser rasanten Disziplin, in der immer vier Mann gleichzeitig darum kämpfen, die jeweils nächste Runde zu erreichen.. esc