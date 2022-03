So erlebte Florian Wilmsmann den Kriegsausbruch in Russland

Bilder wie dieses von Florian Wilmsmann (r.)vom Weltcup in Sunny Valley im vergangenen Jahr gibt es heuer nicht. Die Rennen wurden nach der russischen Invasion in der Ukraine kurzfristig abgesagt. © Archiv ESC

Zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine war Skicrosser Florian Wilmsmann in Russland. So hat er die Tage erlebt.

Holzkirchen – Überrascht hat der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine auch den internationalen Skicross-Zirkus, darunter die deutschen Olympia-Teilnehmer. Doch gerade für Letztere nahm das Abenteuer einen guten Verlauf. Da am Wochenende nach den Olympischen Winterspielen 2022 ein Doppel-Weltcup in Sibirien angesetzt war, hatte der Ski-Weltverband FIS zwei Charter-Flugzeuge organisiert, die den gesamten Skicross-Tross von Peking ins russische Tscheljabinsk (Südural) geflogen hatten. „Von dort ging es mit dem Bus ins Skiressort Sunny Valley, wo die beiden Weltcups stattfinden sollten. So weit war alles ganz normal, wie auch in den Vorjahren“, berichtet Florian Wilmsmann (TSV Hartpenning).

Auch die ersten beiden Trainingstage verliefen in gewohnter Art und Weise. Am Donnerstag erfolgte der russische Angriff auf die Ukraine. „Da haben wir uns teamintern zusammengesetzt, um zu beratschlagen, was wir tun sollten“, erklärt Wilmsmann. Im Lauf des Donnerstags hätten mehr und mehr Nationen beschlossen, bei den für Freitag angesetzten Qualifikationsläufen nicht mehr anzutreten. Keine Frage, dass da die Telefondrähte glühten, zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV), der FIS und dem Auswärtigen Amt.

Weltcup-Finale im Schweizer Veysonnaz

Die Skicrosser selbst konnten sich derweil via Internet über die aktuelle Lage informieren. „Das hat ganz normal funktioniert, da gab es offensichtlich keine Einschränkungen. Wir konnten problemlos die Online-Ausgaben deutscher Zeitungen lesen“, erinnert sich der 25-Jährige. Am Freitag war dann auch die FIS zu dem Entschluss gekommen, alle Wettkämpfe in Russland vorerst abzusagen – allerdings erst nach der Quali, bei der nur die russischen Skicrosser an den Start gegangen waren.

Auch die flugs organisierte Rückholaktion der deutschen Skicrosser funktionierte relativ problemlos. „Am Samstag sind wir mit der russischen Airline Aeroflot zuerst von Tscheljabinsk nach Moskau geflogen und von dort weiter nach Frankfurt. Auch die Rückreise war für uns relativ normal und stressfrei. Es gab keinerlei Einschränkungen, die uns aufgefallen wären“, berichtet Wilmsmann. Dennoch ist er glücklich, dass er wieder zu Hause ist.

Demnächst steht noch ein Lehrgang in Grasgehren an, ein Weltcup am 13. März auf der Reiteralm (Österreich) und schließlich das Weltcup-Finale am 19. März im Schweizer Veysonnaz.