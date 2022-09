Sogar der Sprint macht Lucas Bögl momentan Spaß

Lucas Bögl ist zufrieden mit dem aktuellen Leistungsstand © DSV

Langläufer Lucas Bögl ist nach der Deutscher Meisterschaft zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung.

Holzkirchen – Die meiste Zeit ist eine Vorbereitung auf eine Wintersportsaison schlicht und ergreifend anstrengend. Es gilt das Motto: „Wer im Sommer nicht weint, hat im Winter nichts zu feiern.“ Für den Holzkirchner Lucas Bögl scheint das nur bedingt zu gelten. Er erzählt von der Vorbereitung so, als wäre es zwar schon eine Arbeit, aber eine, die ihm Spaß macht. Und gerade wenn Test-Wettkämpfe und Leistungskontrollen auf dem Trainingsplan stehen – wie am vergangenen Wochenende –, dann hat Bögl erst recht Spaß.

Am Freitag fanden die Deutschen Meisterschaften in dem von ihm so ungeliebten Sprint statt. Dass er sich sportlich nicht allzu viel ausrechnen konnte, wusste der 32-Jährige schon im Vorfeld. Am Ende verbuchte Bögl einen 30. Platz. Doch das Rennformat sagte ihm zu. In insgesamt vier Läufen, sogenannten Heats, gingen jeweils vier Athleten an den Start. Der Schnellste stieg auf, der Letzte ab. Die mittleren beiden blieben in ihrem Heat. „Da hast du ungefähr gleichstarke Starter um dich rum und kannst ein bisschen taktieren.“ Insgesamt habe ihm der Sprintwettbewerb Spaß gemacht – auch wenn er diese Disziplin nicht mehr lernen werde.

Auf den Crosslauf im Rahmen der Zentralen Leistungskontrolle (ZLK) des Skiverbands musste Bögl verzichten. Seit einigen Monaten hat der Holzkirchner, der für den SC Gaißach startet, Probleme mit der Ferse. „Es ist langsam besser geworden. Aber ich musste viel auf klassisches Lauftraining verzichten“, berichtet Bögl. Immer wenn er wieder angefangen hatte, konnte er zwei Tage nicht mehr laufen. Stattdessen legte er eine schnelle Einheit auf Skirollern ein. „Beim Langlaufen und Radfahren merke ich nichts.“

Saisonstart am letzten Novemberwochenende

Und so konnte er sich am Sonntag beim Rennsteig Rollskilauf in Gräfenroda beweisen. In einem stark besetzten Feld wurde Bögl mit 45:40.0 Minuten Vierter hinter Sieger Thomas Bing (45:24,9), Paul Graef und Jonas Dobler. Der Massenstart über knapp 17 Kilometer ging über eine relativ flache Strecke. Deshalb muss gerade im klassischen Stil viel mit Doppelstock geschoben werden.

Da passte es gut, dass Bögl sich genau darin über den Sommer verbessern konnte. „Ich bin richtig zufrieden mit meiner Vorbereitung und bin bis auf die Fersenprobleme super durchgekommen“, erzählt er. Gerade im Trainingslager in Schweden habe er auch von seiner guten Vorbereitung profitiert.

Am letzten Novemberwochenende beginnt im finnischen Ruka die neue Weltcupsaison für das Team des Schlierseer Bundestrainers Peter Schlickenrieder. Für Bögl wohl nicht mit dem Sprint, sondern erst mit dem Zehn-Kilometer-Rennen und der anschließenden Verfolgung über 20 Kilometer.