Spannung bis zur letzten Minute

Sparda-Bank-Hallencup des TuS Holzkirchen

Holzkirchen – Der Sparda-Bank-Hallencup des TuS Holzkirchen geht heuer an die DJK Waldram. In einem spannenden Finale unterliegen die Gastgeber nach Siebenmeterschießen.

Es war spannend bis zum Schluss. Erst nach dem Siebenmeterschießen stand am Ende eines langen Hallenfußball-Tages der Sieger des diesjährigen Sparda-Bank-Cups fest: Gastgeber TuS Holzkirchen unterlag dabei der DJK Waldram mit 6:7. „Es war ein gutes Turnier mit hoher Qualität. Jeder konnte jeden schlagen“, sagt Holzkirchens Abteilungsleiter Adrian Saft zufrieden.

Bereits zum zehnten Mal fand der Sparda-Cup heuer statt. Gespielt wurde diesmal wieder klassischer Hallenfußball anstelle von Futsal. „Manche halten es für Gebolze“, sagt Saft. „Aber es hat Spaß gemacht. Das war auch in der Halle zu spüren.“ Rund 200 Zuschauer in der Spitze verfolgten die Partien in der Batusa-Halle. Dabei traten zehn Mannschaften in zwei Gruppen an. Die Holzkirchner hatten es mit Bezirksligist SV Bad Tölz, TSV Schliersee (A-Klasse), DJK Waldram (Kreisliga) und Bayernligist FC Unterföhring zu tun. Geschlagen geben musste sich der TuS nur der DJK, die sich den Gruppensieg holte.

In der Gruppe B spielten die SG Hausham (Kreisliga), die FF Geretsried (Kreisklasse), der ASC Geretsried (C-Klasse), der SV Aubing und der TSV Moosach (beide Bezirksliga). Der Gruppensieg ging hier an Aubing. Punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, folgte auf Platz zwei die SG. „Hausham hat mit einer jungen Mannschaft top gespielt“, sagt Saft. „Auch der neugegründete ASC Geretsried hat gut performt.“ Etwas abgefallen ist nur der TSV Schliersee, der das Turnier auf dem letzten Platz beendete. „Schliersee hat nur mir vier Mann gespielt. Da hat man auf dem Niveau keine Chance“, meint Holzkirchens Abteilungsleiter.

Im Halbfinale musste sich Hausham mit 0:2 Waldram geschlagen geben, gewann aber das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen Aubing. Gegen den SV hatte sich der TuS zuvor im zweiten Halbfinale mit 2:0 durchgesetzt. Aubing stellte dafür mit Ludwig Reischl den besten Torschütze: Er erzielte zehn Treffer.

+ Die Siegermannnschaft: Andreas Kulot (l.) von der Sparda-Bank und Holzkirchens Abteilungsleiter Adrian Saft (l.) freuen sich mit der DJK Waldram. © kn Das Finale war dann an Spannung kaum zu überbieten. Die Holzkirchner lagen bereits mit 3:1 in Führung, als Waldram die Partie auf 4:3 drehte. Allein in den letzten eineinhalb Minuten fielen noch drei weitere Treffer, ehe es beim Stand von 5:5 ins Siebenmeterschießen ging. „Waldram hat verdient gewonnen. Sie haben kein Spiel verloren“, sagt Saft. Die DJK freute sich über einen Siegerscheck in Höhe von 400 Euro.

Feststeht bereits, dass der Sparda-Cup auch 2018 wieder stattfindet. „Wir haben mit Andreas Kulot von der Sparda-Bank seit zehn Jahren einen verlässlichen Partner“, sagt Saft. „Ich muss aber auch den unzähligen freiwilligen Helfern danken, ohne die so ein Turnier nicht möglich wäre.“

