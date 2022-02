Sprung an Tabellenspitze misslingt: Holzis verlieren gegen Hellenen München

Einzelaktionen bestimmten lange Zeit die Aktionen der Holzis (in Grün) unter dem Korb des BC Hellenen München III. © Max Kalup

Die Basketballer des TuS Holzkirchen haben durch eine Niederlage gegen den BC Hellenen München III den Sprung an die Tabellenspitze der Bezirksklasse MItte verpasst.

Holzkirchen – In der Offensive zu wenig Ideen und in der Defensive ohne den nötigen Druck. Holzkirchens Basketballer unterliegen im Spitzenspiel der Bezirksklasse Mitte dem BC Hellenen München III mit 55:68 und müssen den Griechen die Tabellenführung überlassen.

Spielertrainer Felix Feist hatte schon im Vorfeld so was Ähnliches kommen sehen und sein Team nachdrücklich davor gewarnt, den Kampf nicht von der ersten Minute anzunehmen. Doch wie zuletzt verschliefen die Holzis den Start. Die Raumdeckung, mit der Feist die gefährlichen Distanzschützen der Griechen kontrollieren wollte, funktionierte überhaupt nicht. Nach den ersten fünf Minuten führten die Gäste mit 12:4. Und das allein durch vier erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe. Mit einer Auszeit stoppte der TuS das Ungleichgewicht und wechselte zu einer Mann-Mann-Verteidigung. Eine taktische Umstellung, die in der Defensive für mehr Druck sorgte, in der Offensive blieb Torben Siede jedoch eher der Alleinunterhalter. Ende des ersten Viertel hieß es 20:15 für die Gäste.

Auch im zweiten Viertel fanden die Holzis keine Lösungen gegen die robuste, manchmal überharte Defensive der Griechen. Sicher hätten die Referees das eine oder andere Mal mehr Pfeifen können, aber auch der TuS hätte sich der erlaubten Gangart anpassen können. So blieb Holzkirchens Angriff weiter ein Stückwerk aus meist erfolglosen Einzelaktionen. Erst in der 20. Minute erzielte Feist den ersten Dreier für die Holzis. Da hatten die Gäste aber bereits deren sieben zur 38:23-Pausenführung versenkt.

Holzkirchner Strohfeuer brennt nur kurz

Das dritte Viertel begann recht erfolgversprechend. Jonas Kitterle mit starken Aktionen zum Korb und zwei Dreier von Konstantin Mittler brachten den TuS mit 40:46 wieder auf Schlagdistanz. Genauso schnell wie der Holzi-Angriff brannte, war das Strohfeuer wieder beendet. Zu ungehindert durften die Gäste durch die TuS-Defensive dribbeln und billige Körbe erzielen. „Da hätten wir einfach auch mal mit mehr Härte dazwischen gehen müssen“, stellt Feist das zu körperlose Defensiv-Verhalten seines Teams erst gar nicht in Frage. Aber robustes Einsteigen ist nicht die Spielweise der jungen Holzkirchner Truppe. München führte vor dem Schlussviertel deutlich mit 63:48.

Die letzten zehn Minuten verliefen dann fast korblos. „Wir haben eigentlich zu keinem Zeitpunkt der Partie unsere Größenvorteile eingesetzt, sondern uns das abgezockte Spiel der Gäste aufdrängen lassen“, brachte Coach Feist die 40 Minuten auf den Punkt. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht. Bereits am Wochenende hat der TuS im nächsten Heimspiel gegen die SpVgg Höhenkirchen die Möglichkeit, vieles besser zu machen. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – BC Hellenen III 55:68 (23:38)

TuS: Feist 15, Siede 13, Mittler 9, Ibrahimovic 6, Kitterle 6, Sioutis 5, Gößl 1, Wolf und Hofer.