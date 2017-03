Stefan Zellermayer will mitmachen und Lernen

Eisstock: Europameisterschaft

Das gab‘s noch nie: Stefan Zellermayer aus Hartpenning startet als erster deutscher U19-Schütze bei einer Herren-Europameisterschaft.

Hartpenning– Wenn ein 18-Jähriger im Herrenbereich aktiv ist, dann ist das an sich keine Seltenheit – wohl aber wenn es sich dabei um eine Europameisterschaft handelt. So wie im Fall des Eisstockschützen Stefan Zellermayer. Der Hartpenninger verweilt seit Montag im tschechischen Pisek. Bei seiner ersten Herren-EM. Am Donnerstag steht der erste Bewerb an.

Europameisterschaften sind für Zellermayer kein Neuland mehr. Schon in den vergangenen Jahren hatte das Ausnahmetalent des TSV Hartpenning im Nachwuchsbereich sage und schreibe zehn Europameistertitel gesammelt. Und auch vor zwei Wochen stellte Zellermayer bei der U19-EM sein Können unter Beweis und brachte einen weiteren Titel mit nach Hause. Jetzt darf er sich im Seniorenbereich behaupten – als erster deutscher U19-Schütze überhaupt. „Ich bin schon ein bisschen nervös“, sagt der Hartpenninger. „Ich hab’ sogar schon davon geträumt, aber nichts Gutes. Ich war froh, als ich wieder aufgewacht bin.“ Zwar schießt Zellermayer bei seinem Heimatverein regelmäßig für die Herren-Mannschaft – allerdings nicht im Einzel, dem Zielwettbewerb. Eine Premiere.

Die Chance in Pisek dabei zu sein, so der 18-Jährige, habe er seinen guten Leistungen im Saisonverlauf zu verdanken. „Der Herren-Trainer hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.“ Er konnte. Dass er das Zeug dazu hat, bewies er dann mit Platz zwei beim entsprechenden Qualifikations-Lehrgang.

In Pisek wird der Hartpenninger auf ungewohnter Bühne agieren, seine Teamkollegen kennt Zellermayer aber bereits. Er wird im Zielwettbewerb an der Seite von Peter Karpfhammer (EC Garham), Stefan Thurner (SV Oberbergkirchen) und Stefan Eder (SC Reicheneibach) auflaufen. „Gegen die habe ich alle schon gespielt, entweder in der Ersten oder Zweiten Bundesliga oder in der Jugend.“

Am vergangenen Samstag absolvierte das Quartett eine Trainingseinheit gemeinsam mit den fünf Kollegen, die im Mannschaftsspiel antreten werden. Bereits zwei Tage später trat das deutsche Team die Reise ins Nachbarland an. Wieder zwei Tage später, am Mittwoch, stand die Eröffnungsfeier auf dem Programm, am Donnerstag startet Zellermayer in den Bewerb. Bis einschließlich Samstag dauern die Titelkämpfe. Zeit genug hat der Student ja ohnehin. „Ich habe gerade eh Semesterferien.“

Einen Titel peilt Zellermayer bei seiner ersten Senioren-WM noch nicht an. „Ich will mitmachen und lernen. Ich will aber schon schauen, dass ich ins Finale komme.“ Ganz egal wie es ausgeht, allein eine Teilnahme mit nur 18 Jahren ist schon ein Erfolg. Und „eine große Ehre“, wie Zellermayer sagt. „Ich freu’ mich drauf.“

