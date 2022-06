Abstiegsendspiel für TSV-Moarschaft gegen Kühbach

Auf der Rückkehr von Stefan Zellermayer ruht so manche Hoffnung beim TSV Hartpenning. © KAM

Der TSV Hartpenning kämpft gegen den Abstieg aus der Sommer-Bundesliga Süd und muss das Heimspiel gegen den TSV Kühbach gewinnen.

Hartpenning/Schaftlach – Für die Stockschützen des TSV Hartpenning geht es am Samstag um alles. Beim Heimspiel gegen den TSV Kühbach wird der Absteiger aus der Sommer-Bundesliga Süd ausgespielt. Die Hausherren müssen gewinnen, sonst steigen sie aus der ersten Liga ab. Ein Unentschieden wie beim Hinspiel würde den Gästen reichen, um in der Bundesliga zu bleiben.

„Wir sind optimistisch und werden uns nicht verstecken. Wir werden den Klassenerhalt schaffen. Jetzt muss es auch einmal für uns laufen, bisher war das Glück ja nicht gerade auf unserer Seite“, erklärt TSV-Sprecher Christian Strasser. In der Tat hatten die Hartpenninger, die aus den ersten fünf Spielen nur zwei Unentschieden geholt haben, keineswegs immer klar verloren. Vielmehr fehlte oft auch das nötige Quäntchen Glück.

Wie die Mannschaft der Hausherren genau aussehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Der TSV hofft darauf, dass Ausnahmeschütze Stefan Zellermayer wieder mit dabei sein kann, der zuletzt über mehrere Wochen verletzungsbedingt gefehlt hatte (wir berichteten). Neben Zellermayer gehören Gustl Maurer, Peter Erlacher, Christian Strasser, Andreas Lambert und Hans Schmid zur Bundesliga-Moarschaft. Wer beginnen wird, entscheidet sich wie immer erst kurz vor der Begegnung.

Heimspiel in Schaftlach

Zudem hoffen die Hartpenninger auf den Heimvorteil in der Schaftlacher Stockhalle, wo das Abstiegsfinale am Samstag um 18 Uhr beginnt. „Wir haben viel Werbung gemacht und gehen optimistisch ins Spiel. Es wird sicher eine gute Stimmung in der Halle herrschen, denn Kühbach bringt einen Fanbus mit“, weiß Strasser. Die Eisstock-Fans in der Region sind also gefordert, damit die entscheidende Partie für den TSV nicht zu einem gefühlten Auswärtsspiel wird.

Für die Hausherren geht es um alles, schließlich will man nach den Erfolgen der vergangenen Jahre den Gang in die Zweitklassigkeit unbedingt vermeiden.