Elisabeth Reiter bei Weiten-EM: Mannschafts-Gold ist das Ziel

Die deutschen Weitschützinnen: (v.l.) Kathleen Neumayer, Annalena Leitner, Elisabeth Reiter (TSV Hartpenning) und Sabrina Engelbrecht. © albert Kamhuber

Stockschützin Elisabeth Reiter vom TSV Hartpenning startet bei Weiten-Europameisterschaft – Kurzfristiger Wechsel des Austragungsorts

Hartpenning – Mit großen Zielen startet Elisabeth Reiter in die Eisstock-Weiten-Europameisterschaft. „Unser Ziel ist es, in der Teamwertung mal wieder die Goldmedaille zu gewinnen. Diese hat Österreich in den vergangenen Jahren verteidigt. In der Einzelwertung möchte ich am Ende mit meiner Leistung zufrieden sein können. Wenn ich die Schüsse aus dem Training auf die Bahn bringe, dann könnte mit etwas Glück ein Platz auf dem Treppchen werden“, erklärt Reiter.

Allerdings sah es diese Woche kurzzeitig so aus, als würden die Wettkämpfe am Wochenende, 25./26. Februar, abgesagt. Denn am Goggausee in Kärnten (Österreich) fehlte schlichtweg die Eisfläche für einen Weitenwettbewerb. Doch nur wenige Stunden nach der Absage am Mittwoch war dieses Problem bereits gelöst: Der SV Unterneukirchen erklärte sich bereit, die Weiten-EM zu retten und in der kurzen Zeit eine Meisterschaft zu organisieren. Diese findet allerdings nicht auf Natureis statt, sondern auf Asphalt in Deutschlands mit 130 Metern längster Stocksporthalle.

Hinter der Hartpenningerin liegt eine erfolgreiche Wintersaison. Sie trat bei der Turnierserie um den Max-Aicher-Cup an, über den man sich für den Qualifikations-Lehrgang zur Europameisterschaft qualifizieren konnte. Beim ersten Wettkampf in Oberbergkirchen landete sie mit 70,16 Metern auf dem dritten Platz, gefolgt von Platz sieben (65,31 Meter) in Fridolfing und Platz drei in Altrandsberg (93,95). In Gunzenhausen landete Reiter mit 55,16 Metern auf Platz vier und in Unterneukirchen mit 109,32 auf Platz drei. Den ersten Erfolg des Jahres feierte die Stocksportlerin aus dem Landkreis-Norden bei der Bayerischen Meisterschaft, wo sie sich in Freilassing mit 89,39 Metern den Titel sicherte. Auch beim letzten Wettkampf des Max-Aicher-Cups stand Reiter, wiederum in Freilassing, mit 87,83 Metern auf dem ersten Platz. Bei diesen beiden Wettkämpfen fehlte allerdings Dauersiegerin Annalena Leitner krankheitsbedingt. Am Ende landete Reiter gemeinsam mit Sabrina Engelbrecht auf dem geteilten zweiten Platz der Cup-Wertung und war damit für den EM-Qualifikations-Lehrgang gesetzt.

Die besten sechs Schützinnen duellierten sich dabei in drei Qualifikationsrunden mit insgesamt 20 Schüssen. Die besten vier Teilnehmerinnen erhielten im Anschluss das Ticket für die Europameisterschaft. Hinter Leitner (470 Punkte) und Engelbrecht (413) landete Reiter mit 357 Punkten auf Platz drei und kämpft somit um Plätze und Titel. „Es war ein spannender Qualifikationslehrgang bei herrlichem Wetter auf dem Eisring am Ritten in Südtirol. Mit meinem Abschneiden bin ich zufrieden. Ich habe einige sehr gute Versuche gezeigt, allerdings fehlte mir die Konstanz, um die anderen Damen mehr unter Druck zu setzen“, fasst Reiter zusammen.

Nun strebt die Hartpenningerin bei der Europameisterschaft nach Edelmetall – und lässt sie sich auch von der kurzfristigen Umplanung nicht beirren. ts