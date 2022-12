Mixed-Moarschaft des TSV Hartpenning für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Erfolgreich für den TSV: (h.v.l.) Stefan Zellermayer, Stefan Quercher, Stefan Thurner sowie (v.v.l.) Andrea Lambert, Sandra Schneider und Barbara Quercher. © TSV

Mit dem fünften Platz beim Bayernpokal hat sich die Mixed-Moarschaft des TSV Hartpenning für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Hartpenning – Haarscharf sind die Stockschützen des TSV Hartpenning beim Bayernpokal für Mixed-Moarschaften am Stockerl vorbeigeschrammt. Die Hartpenninger verpassten den Einzug in die Page-Playoffs nur aufgrund der schlechteren Punktedifferenz und landeten am Ende auf einem guten fünften Platz. Damit hat die TSV-Moarschaft zugleich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft geschafft, die sich die ersten sieben Teams des Wettkampfs sicherten.

Aus dem Nord-Landkreis waren für den TSV Stefan Zellermayer, Stefan Quercher, Stefan Thurner, Andrea Lambert, Sandra Schneider und Barbara Quercher angereist. Ausgetragen wurde die Meisterschaft im Bundesleistungszentrum in Füssen.

Die Hartpenninger waren in die starke Gruppe B gelost worden und kassierten im ersten Spiel gegen Engelsberg gleich eine Niederlage. Es folgte das Duell gegen Peiting, wo sich eine Umstellung auszahlte und die Hartpenninger eine Siegesserie starteten. Gegen Passau setzte es dann wieder eine Niederlage, gegen Ottenzell fand der TSV zurück auf die Siegerstraße, war anschließend gegen den EC Gerabach auf einem guten Weg, doch unterlag am Ende.

So landeten die TSV-Schützen mit 14:6 Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe. Zweiter wurde Gerabach mit demselben Punkteverhältnis. Der EC lag aufgrund der um elf Zähler besseren Punktedifferenz von 42 gegenüber 31 vor dem TSV. Gerabach holte sich im Endspiel gegen den EC Saßbach sogar den Titel. Die Hartpenninger Moarschaft sicherte sich im Platzierungsspiel mit einem 5:4-Erfolg gegen den FC Rinchnach den fünften Rang und damit den angestrebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, die Anfang März im hessischen Bad Nauheim ausgetragen wird.

„Insgesamt haben wir nicht schlecht geschossen, bloß bei den drei Niederlagen ist es nicht gut gelaufen. Jetzt freuen wir uns auf die Deutsche im März in Bad Nauheim. Dort werden wir versuchen, es besser zu machen“, berichtete Schneider. ts