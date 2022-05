Stefan Zellermayer im Wadlbeißer: „Olympia wäre die Krönung“

Teilen

Weltmeister wurde Stefan Zellermayer mit der deutschen Mannschaft im Frühjahr in Ritten. © Albert Kamhuber

Stefan Zellermayer ist Eisstock-Weltmeister und Fußball-Kapitän des TSV Hartpenning. Im Lokalsport-Podcast Wadlbeißer spricht er über die Faszination Stocksport.

Hartpenning – Stefan Zellermayer ist zu Gast in der neunten Folge des Lokalsport-Podcasts Wadlbeißer, die heute veröffentlicht wurde. Der 23-jährige Doppelweltmeister im Eisstockschießen aus Hartpenning spricht über seine Ziele, eine mögliche Aufnahme der Eisschützen in die Olympischen Winterspiele und seine Heimat im Landkreis-Norden.

Stefan Zellermayer über…

…seine ersten Erfahrungen mit dem Stocksport: „Mein Nachbar ist begeisterter Eisschütze und war damals Jugendtrainer in Hartpenning. Er hat mich mit fünf oder sechs Jahren mitgenommen. Damals waren mehrere Leute in meinem Alter dabei und ich bin beim Stockschießen geblieben.“

…den Trainings- und Zeitaufwand als Nationalspieler: „Der Aufwand ist enorm. Im Nachwuchs war ich teilweise vier- oder fünfmal pro Woche auf der Eisstockbahn. Teilweise habe ich die Wege zum Haus als Stockbahn genutzt und im Winter mit Wasser aufgespritzt. Im Moment trainiere ich zweimal in der Woche mit dem Stock und gehe ins Fußballtraining. Im Winter wird der Aufwand mehr. Oberbayern ist keine wirkliche Hochburg, die liegt eher in der Gegend um Passau und Deggendorf. Deshalb sind die Fahrzeiten zu Turnieren und Wettkämpfen länger, ein Wettkampf nimmt eigentlich immer einen ganzen Tag in Anspruch.“

…seine kürzlich erlittene Fußball-Verletzung: „Im Sprintduell hat es im hinteren Oberschenkel geschnalzt. Ich hatte ziemliche Schmerzen. Ich habe zuerst damit gerechnet, dass es etwas sehr Schlimmes ist. Es hat sich rausgestellt, dass es nur ein Muskelfaserriss ist und ich hoffe, dass ich bei guter Reha in sechs Wochen wieder voll Sport machen kann.“

…die Sommer-Bundesliga Süd: „Man will damit das Stockschießen für die Zuschauer attraktiver machen. Es spielen immer nur zwei Mannschaften gegeneinander auf einer Bahn. Das wird viel besser angenommen und macht alles spannender. In Hartpenning hatten wir nur eine überdachte Bahn, in die es bei starkem Regen auch mal rein tropft. Wenn dann 150 Leute drin sind mit Kuhglocken, Trommeln oder Tröten, war es schon unfassbar laut.“

…die Halle in Schaftlach: „Wir tragen in der neuen Halle heuer unsere Bundesliga-Spiele aus, weil wir in Hartpenning ein neues Pflaster bekommen haben, das noch eingeschossen werden muss. Die Halle in Schaftlach ist unfassbar wichtig für den Landkreis. Es ist die erste Möglichkeit unter Dach im Landkreis den Sport auszuüben, zu trainieren und Turniere auszutragen.“

…Nachwuchs-Probleme: „Auch in der Bundesliga ist der Altersschnitt irgendwo zwischen 40 und 50. Die Topspieler sind alle in diesem Alter. Man muss die Jugend fördern, damit die besten Spieler zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, wenn man den Sport weiterbringen möchte. Top-Sportarten werden mit einer jüngeren Altersstruktur einfach besser anerkannt. Auch wenn es beim Stockschießen eigentlich das Coole ist, dass jeder den Sport machen kann.“

…eine mögliche Aufnahme als olympische Disziplin: „Die Hoffnung war für 2026 sehr groß, aber es ist inzwischen leider so gut wie ausgeschlossen, dass unsere Sportart in Mailand dabei ist. Eisstockschießen war in der engeren Auswahl, hat aber gegen eine neue Disziplin im Bereich Ski verloren. Daher schaut es für 2026 leider eher schlecht aus. Wenn es klappt, wäre eine Olympia-Teilnahme natürlich die Krönung. Das wäre auch ein großes Ziel zum Abschluss meiner Nationalmannschaftskarriere.“