TSV Hartpenning reist als Außenseiter zum TSV Peiting

Teilen

Die Hartpenninger Hoffnungen in Peiting ruhen unter anderem auf Peter Erlacher. © Privat

Der TSV Hartpenning reist in der Sommer-Bundesliga im Stockschießen als Außenseiter zum TSV Peiting.

Hartpenning – Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Stockschützen des TSV Hartpenning am vergangenen Wochenende in die Sommer-Bundesliga gestartet (wir berichteten). Gegen den TSV Peiting setzte es eine 3:7-Niederlage, es folgte ein 8:2-Erfolg gegen den Aufsteiger EC Passau-Neustift II. Am Sonntag steigt bereits das Rückspiel in Peiting. Um 14 Uhr beginnt das Duell in der Turnhalle auf einem für die Hartpenninger gänzlich neuem Belag. „In Peiting werden sogenannte ,Like-Ice’-Plastikplatten in einer Turnhalle verlegt. Durch die Dämpfung der Turnhalle und den Untergrund ist es viel schwerer, zu spielen als auf Pflaster-Bahnen oder Asphalt. Das ist für uns komplettes Neuland“, erklärt TSV-Sprecher Gustl Maurer.

Eigens für das Duell in Peiting haben sich die Hartpenninger 20 neue Sommer-Laufplatten zugelegt. „Man kann fast nur mit neuen Platten schießen, die Stöcke reagieren dort ganz anders. Peiting schießt schon seit Jahren auf diesem Belag, für uns ist es das erste Mal“, sagt Maurer. Das ist auch der Grund, warum die TSV-Moarschaft die ihnen zustehende Einschieß-Zeit von zwei Stunden komplett ausnutzen möchte. Bereits um 10 Uhr wird sich das Landkreis-Team auf den Weg nach Peiting machen, ab 12 Uhr können sie TSVler auf die Bahn.

Verzichten müssen die Hartpenninger dabei auf Stefan Zellermayer, der am Sonntag als Kapitän der Hartpenninger Fußballer im Einsatz ist. So werden sich neben Maurer Andreas Lambert, Peter Erlacher, Stefan Quercher und Hans Schmid auf die Reise nach Peiting machen. „Auf dem Belag hatte bisher kaum eine Mannschaft eine Chance. Ein Punktgewinn wäre für uns ein riesiger Erfolg“, erklärt Maurer.

Entsprechend können die Hartpenninger aber auch ohne Druck in den Wettkampf gehen. „Wir sind guter Dinger, dass gerade Andreas Lambert und Peter Erlacher gut mit den Bedingungen zurechtkommen. Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken. Im ersten Vergleich mit Peiting waren wir auf Augenhöhe, haben aber drei oder vier Fehler mehr gemacht und deshalb verloren. Wir hoffen, dass wir einen Punkt mitnehmen können“, gibt sich Maurer optimistisch. ts