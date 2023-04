TSV Hartpenning startet mit Sieg und Niederlage in Sommer-Bundesliga

Taktische Umstellung geht auf

Von Thomas Spiesl schließen

Der TSV Hartpenning startet mit einem Sieg und einer Niederlage in Sommer-Bundesliga und kann damit ohne Druck in die weiteren Partien gehen.

Hartpenning – Mit 2:2 Punkten haben die Stockschützen des TSV Hartpenning die ersten beiden Spieltage der Sommer-Bundesliga abgeschlossen. Gleich zweimal in Folge waren sie in der Schaftlacher Stockhalle der Gastgeber und musste sich zunächst am Freitag dem TSV Peiting mit 3:7 geschlagen geben. Besser lief es am Samstag gegen den Aufsteiger EC Passau-Neustift II. Die Hartpenninger siegten mit 8:2 und haben damit für die weiteren vier Duelle alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. „Insgesamt sind wir zufrieden. Gegen Peiting haben wir uns schwergetan. Aber dank des Sieges können wir am nächsten Wochenende ohne Druck nach Peiting fahren. Wir werden weiterkämpfen und alles versuchen, um noch mindestens zwei Spiele zu gewinnen“, sagte TSV-Sprecher Gustl Mayer.

Gegen Peiting begannen für den TSV Andreas Lambert, Peter Erlacher, Stefan Zellermayer und Maurer. Stefan Quercher war als Ersatzspieler mit dabei. „Die Leistung war nicht schlecht, damit hätten wir andere Bundesliga-Spiele gewinnen können. Aber Peiting hat fast gar keine Fehler gemacht“, berichtete Maurer. Nach zwei unnötigen Fehlern ging das erste Spiel mit 5:3 an Peiting und auch im zweiten Spiel siegten die Gäste mit 5:3. So ging es mit 0:4 Punkten in die Pause und Hartpenning stellte um. Quercher kam für Maurer ins Spiel, Erlacher wechselte auf die Position des Moars.

Im dritten Spiel funktionierte dies gut und Hartpenning gewann mit 4:3. Allerdings entschieden zwei Schussfehler im vierten Spiel die Partie, Peiting siegte mit 6:2. Doch die Hartpenninger ließen die Köpfe nicht hängen und erkämpften sich im letzten Spiel ein 5:5, sodass sich Peiting mit 7:3 Punkten durchsetzte. „Man muss die Leistung von Peiting neidlos anerkennen: Sie haben absolut verdient gewonnen“, resümierte Maurer.

Umstellung wirkt auch gegen Passau

Die taktischen Umstellungen gingen auch am Samstag gegen den vermeintlich leichtesten Gegner der Gruppe B aus Passau auf. Die Hartpenninger spielten konsequent auf den Stockschuss in der Mitte und stellten den Aufsteiger damit vor Probleme. Dieses Mal begannen Maurer, Lambert, Zellermayer und Quercher. Mit einem 8:4 im ersten Spiel sammelte die TSV-Moarschaft Selbstvertrauen, verlor dann aber das zweite Spiel mit 3:5.

Nach der Pause schossen die Hartpenninger stark und gewannen Spiel drei und vier mit 7:3 und 5:3. Damit war die Luft raus, Erlacher kam für Maurer noch zu einem Einsatz im letzten Spiel, das der TSV wiederum mit 6:5 für sich entschied. „Wir nehmen jeden Punkt mit und sind froh, dass wir ein Spiel gewonnen haben“, sagte Maurer.

Nun wartet das nächste Duell in Peiting, wo auf „Like Ice“-Kunststoffplatten geschossen wird, was ein deutlicher Vorteil für das Heimteam ist. Doch die Hartpenninger haben mit dem Sieg im Rücken ohnehin nichts zu verlieren. ts