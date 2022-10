Super Stimmung und jede Menge Spaß beim Dance2u in Holzkirchen

Teilen

Knapp am Stockerl vorbei: Die Hoki Girls des TuS Holzkirchen belegten in ihrer Altersklasse bei 17 Gruppen den vierten Platz. Damit schnitten sie bei den Gastgebern am besten ab. © Christian Scholle

Zum zweiten Mal nach 2017 richtete der TuS Holzkirchen das Dance2u, das größte Tanzturnier Bayerns, aus. Es war ein voller Erfolg.

Holzkirchen – Laute Hip-Hop-Musik dröhnt durch den Garderobenflur der Batusa-Halle in Holzkirchen. Batman, eine kleine Biene, Mary Poppins, Zirkusdirektoren, Ballerinas und Jugendliche in riesigen Jogginganzügen laufen durch die Gänge. Der TuS Holzkirchen lud nach 2017 zum zweiten Mal zu Bayerns größtem Tanzturnier Dance2u ein. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Rund 1000 Tänzerinnen und Tänzer zeigten an zwei Tagen ihr Können und wurden von einer sechsköpfigen Jury bewertet.

Am ersten Tag tanzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppen Kids, Teens, Minis und Seniors, am zweiten Tag waren die Juniors und die Adults an der Reihe. Dabei ging es im ersten Schritt um die Qualifikation für die beiden Gruppen Checkers, die Einsteiger, und die Gruppe der Masters, der Fortgeschrittenen. Die Jury bewerte nach strengen Regeln und legte dabei nicht nur Wert auf die Synchronität und die Körperspannung, auch mit Kostümen, Ausstrahlung und dem Vertanzen des Mottos wurde gepunktet.

Holzkirchen steuerte gleich drei Gruppen bei: Die Chickichicks gaben ihre Premiere und belegten Platz fünf bei den Junior Masters. Zum vierten Mal bei Dance2u dabei waren die Hoki Girls. „Sie haben alles gegeben und waren sehr gut“, freut sich Ulrike Lehmann, Leiterin der TuS-Sparte Jazztanz. Leider belegten sie „nur“ den vierten Platz in ihrer Altersklasse. „Die Mädchen waren enttäuscht und wir Trainer auch, wir hätten sie ein bis zwei Plätze besser eingestuft“, fügt Lehmann hinzu.

Ebenfalls enttäuscht waren die Tänzerinnen der Las Chicas. Sie hatten bei vorherigen Events bereits zweimal den ersten Platz belegt. Dieses Mal – erstmals bei den Erwachsenen – tanzten sich die zwölf Holzkirchnerinnen auf den siebten Platz.„Wir waren im ersten Moment etwas traurig und hätten uns weiter vorne gesehen. Die Jury sagte uns, dass es alles sehr knapp war und nur wenige Punkte gefehlt hätten. Die Gruppen, die besser platziert waren, haben es bestimmt auch verdient. Ich habe alle gesehen und war auch beeindruckt. Wir alle gönnen es den Gewinnern“, fasst Lina Biewer zusammen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

TV Miesbach stellt sechs Gruppen

Der TV Miesbach steuerte gleich sechs Tanzgruppen bei. Trainerin Daniela Hart zeigte sich stolz über die Teilnehmerinnen. „Beinahe alle unsere Gruppen haben es in die Masters geschafft, da darf man dann nicht traurig sein, wenn man nicht gleich einen der ersten drei Plätze belegt. Die Stimmung war super und alle hatten riesig Spaß“, freut sich Hart. Ihre Gruppe, die Little Checker, belegte mit ihrem Monstertanz sogar Platz drei bei den Masters Kids, auch die Kleinsten, die Bienchen, landeten auf dem Stockerl.

Die Euro-Dance-Crew war eine der sechs Gruppen des TV Miesbach beim Dance2u in der Holzkirchner Batusa-Halle. © Christian Scholle

Aus Neuöttingen reisten die Tänzerinnen und Tänzer von Katka’s Dance Academy an. Sie belegten Platz vier und waren zufrieden. „Es ist schon toll, dass jetzt immer mehr Hip-Hop-Formationen teilnehmen und alle Stilrichtungen getanzt werden dürfen. Die Vielfalt macht beim Zuschauen Spaß. Die Stimmung hier in Holzkirchen hat uns alle mitgerissen“, freut sich Tänzer Johannes (23). Kathrin Suda