Grün-Weißer Erfolg in Rosenheim

Mit Siegen, Medaillenplätzen und neuen Bestzeiten überzeugten die Schwimmer des SV Grün-Weiß Holzkirchen in Rosenheim. Diese Leistung wollen sie in knapp drei Wochen bei der Kreismeisterschaft im heimischen Batusa wiederholen. © Privat

Die Holzkirchner Schwimmer überzeugen beim 33. Internationalen Langstrecken-Schwimmen in Rosenheim und sind gerüstet für die Kreismeisterschaft im heimischen Batusa-Hallenbad.

Holzkirchen – Die Athleten des Schwimmvereins Grün-Weiß Holzkirchen fiebern bereits den Kreismeisterschaften entgegen, die am Samstag, 25. Juni, im heimischen Batusa-Hallenbad ausgetragen werden. Dass sich die Schwimmer bereits in guter Frühform befinden, stellten sie kürzlich beim 33. Internationalen Langstrecken-Schwimmen in Rosenheim unter Beweis. 52 Vereine aus Deutschland, Österreich, Polen und der Ukraine schickten Sportler zu über 2200 Starts ins Wasser.

Trotz frostiger Temperaturen gingen die Holzkirchner Schwimmer hoch motiviert in den Wettkampf. Valentina Proverbio schwamm über 100 Meter Schmetterling eine neue persönliche Bestzeit von 1:11,58 Minuten und holte damit Gold. Zudem sammelte sie die Silbermedaille über 100 Meter Rücken und Bronze über 200 Meter Freistil und 200 Meter Lagen, wo sie ebenfalls ihre Bestzeit unterbot. Kai Bjarne Niederau sicherte sich über 100 Meter Rücken mit 1:17,34 Minuten Platz zwei und verpasste das Podest über 1500 Meter, 800 Meter, 400 Meter und 100 Meter als Vierter jeweils nur um Haaresbreite. Daniel Herrlich schwamm über 200 Meter Brust zu Bronze und Jan Hug freute sich über Silber in den 200 Meter Schmetterling sowie Bronze über 100 Meter Schmetterling.

Auch Anna und Maria Gans, Noemi Kempf, Sofia Kögl, Edouard Plantet-Vuc, Levon Plück, Isabella und Lucia Proverbio und Juna Ziegler waren für die Holzkirchner am Start. Sofia Köpf, Jahrgang 2012, startete das erste Mal auf der 50-Meter-Bahn und schwamm die 100 Meter Freistil in 1:44,38 Minuten sowie die 100 Meter Brust in 1:57,71 Minuten. Ziegler, Jahrgang 2013, kam über 100 Meter Freistil auf eine Zeit von 2:01,00 und über 100 Meter Brust auf 2:17,60 Minuten. Kempf zeigte ihre Klasse mit 2:31,74 Minuten bei den 100 Meter Schmetterling. Plantet-Vuc landete bei seinem ersten Wettkampf auf der Langbahn mit 7:48,89 Minuten über 400 Meter Freistil auf Rang sechs. Plück sicherte sich mit 1:46,28 Minuten über 100 Meter Brust Platz fünf.

Am Ende waren alle Schwimmer der Grün-Weißen mit den gezeigten Leistungen zufrieden und sind nun bereit für den Heimwettkampf Ende Juni. ts