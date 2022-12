SV-Grün-Weiß-Schwimmer mit zahlreichen Spitzenplätzen in Regensburg

Starke Resultate erschwammen (vorne) Edouard Plantet-Vuc, (Mitte v.l.l) Jan Hug, Valentina Proverbio, Isabella Proverbio, Levin Plück sowie (h.v.l.) Ludwig Huber und Kai Bjarne Niederau. © SVGW

Die Schwimmer des SV Grün-Weiß Holzkirchen überzeugen beim Ratisbona Cup in Regensburg.

Holzkirchen – Beim Ratisbona Cup waren die Schwimmer des Schwimmvereins Grün-Weiß Holzkirchen im Regensburger Westbad zu Gast und zeigten hervorragende Leistungen. Am Start waren über 380 Schwimmer aus 39 Vereinen und fünf Ländern. Für die Holzkirchner waren Valentina Proverbio, Isabella Proverbio, Levin Plück, Edouard Plantet-Vuc, Kai Bjarne Niederau, Jan Hug und Ludwig Huber im Einsatz.

Valentina Proverbio holte sich in der offenen Wertung über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil die Bronzemedaille. Über 200 Meter, 100 Meter und 50 Meter Freistil sowie über 50 Meter Schmetterling wurde sie jeweils Vierte und ließ einen sechsten Rang über 50 Meter Brust folgen. Isabella Proverbio (Jahrgang 2007) schwamm über 200 Meter Freistil auf Platz sieben, über 200 Meter Lagen auf Platz fünf und über 50 Meter Brust wiederum auf Platz sieben.

Levin Plück (2010) schlug über 50 Meter Brust und 400 Meter Freistil in seiner Altersklasse jeweils als Sechster an. Großartige Leistungen lieferte der jüngste Holzkirchner Teilnehmer Edouard Plantet-Vuc (2011) ab. Er holte in 0:51,43 Minuten Silber über 50 Meter Brust und mit 1:54,31 Minuten Bronze über 100 Meter Brust. Zudem belegte er Platz fünf über 400 Meter Freistil, Platz sechs über 50 Meter Rücken und Platz sieben über 200 Meter Lagen.

SV-Vorsitzende Martha Huber ist zufrieden

In der offenen Wertung verbesserte Jan Hug seine persönliche Bestzeit über 200 Meter Lagen auf 2:41,13 Minuten und belegte damit den fünften Rang. Zudem durfte er sich über gute Platzierungen unter den Top 30 freuen über 200 Meter Lagen sowie 50, 100 und 400 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. Auch Kai Bjarne Niederau schwamm persönliche Bestzeiten über 50 Meter Rücken und landete auf Platz 15. Über 200 Meter Freistil wurde er Zwölfter und schlug über 400 Meter Freistil als Zehnter an.

Ludwig Huber schwamm viermal unter die Top Ten. Für ihn standen zweimal Platz sechs über 200 Meter Freistil (2:09,36 Minuten) und 100 Meter Freistil (1:03,09), sowie zweimal Platz neun über 400 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling zu Buche. Zudem landete Huber über 100 Meter Brust auf Rang elf, über 50 Meter Brust auf Platz 13 und über 50 Meter Freistil auf Rang 16.

„Es war ein anstrengendes, aber erfolgreiches Wochenende für unsere großartigen Schwimmerinnen und Schwimmer, die immer gerne an internationalen Wettkämpfen an den Start gehen“, berichtete die SV-Vorsitzende Martha Huber. ts