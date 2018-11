Erfolg auf Bayerischer Meisterschaft

Theresa Jodlsperger und Philipp Richtmann steigen auf

Toller Erfolg für die TSA Saphir: Theresa Jodlsperger und Philipp Richtmann belegen bei der Bayerischen Meisterschaft Platz fünf steigen in B-Klasse auf.

Holzkirchen – Toller Erfolg für die jungen Tänzer Theresa Jodlsperger und Philipp Richtmann: Das Paar von der TSA Saphir belegte bei der Bayerischen Meisterschaft Platz fünf und steigt damit in die B-Klasse auf.

Aufgrund der großen Startfelder waren sehr viele Zuschauer in das Gelb-Schwarz-Casino nach München gekommen. Bei toller Stimmung auf den Rängen und guter Musikauswahl starteten Jodlsperger und Richtmann in der Klasse Hauptgruppe C-Latein mit weiteren 24 Paaren. Bis ins Finale mussten vier Runden getanzt werden. Von Anfang an war zu sehen, dass die Holzkirchner zu den Endrundenteilnehmern gehören werden. Mit raumgreifenden Bewegungen erreichten sie mühelos das Finale – angefeuert von den Schlachtenbummlern der Saphir. Ihr bester Tanz in der Endrunde war ihr spritziger und mit viel Freude getanzter Jive. Der fünfte Platz ist für die beiden ein tolles Ergebnis und der Aufstieg das I-Tüpfelchen.

mm