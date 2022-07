Je zwei Titel für TSV Weyarn und DJK Darching

Die Landesliga-Meister-Damen des TC Weyarn: (h.v.l.) Ilona Kapfberger, Sonja Clausen, Alexandra Abele, Anke Müller und Cornelia Holzapfel sowie (v.v.l.) Ilona Abholzner, Bärbel Unsin, Sabine Bensch und Katja Knauer. © Thomas Plettenberg

Je zwei Meisterschaften dürften die Tennis-Mannschaften des TSV Weyarn und der DJK Darching bereits bejubeln.

Darching/Weyarn – Recht erfolgreich beendeten die Nachbarvereine DJK Darching und TC Weyarn die zu Ende gehende Punktspielsaison im Tennis. Mit den Damen 40 aus dem Klosterdorf konnte dabei die Landesliga-1-Mannschaft als das hochklassigste Team die Meisterschaft feiern. Wie auch die Knaben 15 in der Südliga 4. Bei der DJK Darching hatten die Junioren 18 (Südliga 4) und die Kleinfelder U9 (Südliga 2) als Liga-Erste besonderen Grund zu feiern.

Ohne Spiel beendeten die Damen 40 aus Weyarn – Ilona Abholzer, Alexandra Abele, Anke Müller, Cornelia Holzapfel, Sabine Bensch, Katja Knauer, Sonja Clausen, Bärbel Unsin und Ilona Kapfberger – die Saison, nachdem die Gegnerinnen vom TC Harlaching nicht angetreten waren. Lediglich ihr Auftaktspiel beim MTV 1879 München verloren die Weyarnerinnen 4:5. Alle weiteren Spiele gingen auf ihr Konto. Auch das Lokalderby gegen Holzkirchen.

Mit einem 5:1 gegen den ETC Siegertsbrunn III beendeten Josef Burger, Henri Baumgärtner, Philip Ertl, Dominik Sauer und Timo Hinterseer eine erfolgreiche Saison bei den Knaben 15. Lediglich Brunnthal konnte ihnen beim 3:3 einen Punkt abknöpfen. Am Ende standen die Weyarner in einem weitgehend ausgeglichenen Feld mit 13:1 Punkten ganz oben in der Südliga 4; gefolgt vom SV Helfendorf und dem TC Holzkirchen II.

Juniorinnen 18 haben noch Titelchancen

Noch Nachholbedarf haben die Juniorinnen 18 in der Südliga 3. Falls sie sowohl gegen Bad Aibling als auch im Nachholspiel gegen Irschenberg beide Punkte holen, könnten sie mit den Tabellenführerinnen aus dem Mangfalltal gleichziehen. Ob sie vor oder hinter Otterfing rangieren, hängt vom Abschneiden des TSV gegen Feldkirchen ab.

Mit einem 7:2 beim TC Fischbachau III beendeten die Weyarner Herren ihre Saison in der Südliga 4 mit ausgeglichener Punktebilanz als Vierter hinter Siegertsbrunn, Miesbach und Holzkirchen. Ebenfalls mit einem Erfolg verabschiedeten sich die Midcourt-Kinder aus der Medenspiel-Saison. Nach dem 5:1 gegen Greiling schlossen Rosina Burger, Antonia von Knobelsdorff, Jonas Hilgner und Yashas Kodali die Südliga II als Dritte hinter Holzkirchen und Hausham II ab. Während auch die Knaben II noch einmal ran müssen, haben alle anderen Teams die Saison mit Plätzen im Mittelfeld abgeschlossen.

Darchinger Mannschaften erfolgreich

Bei der DJK Darching grinsten die Kleinsten am breitesten. Das U9-Kleinfeld-Team mit Ludwig Bürsch, Kilian Schuler, Viktoria Adelsberger, Franz Knauer, Barbara Beil, Jakob Busch, Benedikt Kloiber, Kilian Aufderklamm, Sebastian Bludau und Justus Müller-Scherf setzte sich mit weißer Weste an die Spitze der Südliga 2. Den Großen der Junioren 18 machte da der ETC Siegertsbrunn einen Strich durch die Rechnung. Doch im Endklassement rangierten Simon Dieterich, Jona Wilhelm, Tim und Lara Schellenberger, Marinus Probst und Maximilian Geyer vor den ambitionierten Vorstädtern im Münchner Osten.

Bereits in der Vorwoche unterlagen die Herren 40 im letzten Saisonspiel der Südliga 2 beim TSV Oberpframmern mit 4:5. Damit führen sie als bestes von vier punktgleichen Teams (6:6 für Darching, Brunnthal, Oberpframmern und Zorneding II) das Verfolgerfeld hinter der überragenden SG Hausham an. Herren und Damen konnten jeweils in der Südliga 3 zum Abschluss nicht mehr punkten, während Damen 40 Vierer, Knaben 15 (beide Südliga 4) und das Midcourt-Team (Südliga 5) die Saison bereits mit Plätzen im Mittelfeld beenden.